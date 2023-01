Disavventura per un autotrasportatore a Barletta, in via Pappalettere, nella mattinata di giovedì 12 gennaio. La pedana del suo camion si è improvvisamente staccata durante le operazioni di scarico del contenuto per una consegna. L’uomo ha riportato ferite ad una gamba (si sospetta una frattura) e ad un braccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo. Presente anche una equipe sanitaria del 118 che successivamente ha trasportato il ferito all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta per accertamenti. Sul luogo anche carabinieri e polizia di stato. La strada è stata chiusa al traffico. Clicca QUI per il video di Telesveva.