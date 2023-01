Non perdere punti contro squadre oggi lontane dalla zona playoff e cercare di rosicchiare lunghezze sulla Cavese capolista, attesa nello stesso periodo da due sfide di alta quota: è il piano del Barletta tra la fine di gennaio e il mese di febbraio. Nei prossimi cinque turni di campionato i biancorossi di Francesco Farina affronteranno nell’ordine il Francavilla in Sinni in trasferta, il Bitonto in casa, il Martina al Tursi, il Gravina al Puttilli e infine saranno ospiti della Nocerina. Tutte squadre che al momento in classifica sostano dalla nona posizione – oggi del Bitonto – in giù. Se è vero, come spiegato a più riprese dall’allenatore, che Pollidori e compagni sono gli unici a non aver perso negli scontri diretti contro l’attuale capolista del girone H di Serie D, è altrettanto valido l’assioma che vuole che il campionato lo vince chi perde meno punti contro le formazioni nella parte destra della classifica.

Guardando alla graduatoria attuale, questo è un aspetto in cui il Barletta può ancora crescere: nelle prime 20 giornate ha perso in casa contro il Martina e sul campo del Gladiator, pareggiando a Gravina e Molfetta e in casa contro la Nocerina. Contro Puteolana, Lavello, Molfetta all’andata, Francavilla, Afragolese e Gladiator al ritorno sono invece arrivati i tre punti. Dati che avvalorano una tesi: in un periodo della stagione che vedrà la Cavese incrociare di qui a fine febbraio un Matera in ascesa, un Nardò terzo e un Fasano che tiene a contatto la zona playoff, evitare passi falsi contro formazioni teoricamente alla portata può essere determinante. Altro aspetto di cui tener conto: nel periodo citato il Barletta sarà l’unica delle prime cinque della classe a non giocare scontri diretti. Brindisi e Altamura, oggi terze a pari merito, si sfideranno il 26 febbraio.

Entrambe prima incroceranno il Casarano, sesto, al Capozza. Cinque partite, quindici punti, una fetta di stagione in palio. Il mini-percorso del Barletta avrà il via domenica dal Fittipaldi di Francavilla in Sinni. Con un Claudio Cristallo in più nel motore: centrocampista esterno classe 2003, proprio a Francavilla nella scorsa stagione, arriva in prestito dal Monopoli. E in vista delle sette partite casalinghe che separano dal termine della regular season, la società ha chiamato a raccolta i tifosi: è possibile infatti sottoscrivere mini-abbonamenti per 300 posti in curva nord e 400 in tribuna laterale, rispettivamente a 60 e 90 euro. Per la giornata pro-Barletta invece il mini-abbonamento darà diritto alla prelazione sul tagliando. Nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio decine di persone hanno sfidato il maltempo dando vita a una lunga coda per l’acquisto dei tagliandi.