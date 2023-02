Il Teatro Fantàsia apre la seconda edizione della rassegna teatrale “Nuvole sparse”, sabato 18 alle 21:00 e domenica 19 febbraio alle 18:30, con “Arcangelo” spettacolo di e con Franco Ferrante presso il teatro off, in via Imbriani 144 a Barletta.

Franco Ferrante è un attore che spesso ha calcato il palco di Barletta, ospite del teatro Curci. Ha lavorato con i più importanti registi del panorama teatrale e cinematografico italiano. Nel 2006 produce e partecipa, in qualità di attore protagonista, al cortometraggio “Meridionali senza filtro” di Michele Bia premiato con il David di Donatello. Nel 2017 Ferrante è nel cast del film “La Guerra dei Cafoni” che ha ottenuto due candidature ai Nastri d’Argento e una candidatura a David di Donatello. Nello stesso anno è protagonista del cortometraggio “La Giornata” di Pippo Mezzapesa, insignito di un Premio speciale nella sezione dedicata ai film di impegno sociale ai Nastri d’Argento ottenendo, inoltre, anche una nomination ai Globi d’Oro. A luglio 2020 Franco Ferrante pubblica il libro “Arcangelo” (Edizioni La Meridiana) ispirato alle vicende di suo figlio, con le illustrazioni di Riccardo Quacquarelli.

Nasce da qui l’omonimo spettacolo ospitato dal centro culturale lucerino. “Arcangelo” parte dall’esigenza di raccontare un avvenimento realmente accaduto: l’occasione di un padre attore che coglie un momento particolare della sua vita (la patologia agli occhi di suo figlio) per dar sfogo al suo narcisismo. Una serie di aneddoti del suo vissuto personale che, raccontati in teatro, assumono un sapore paradossale, surreale, quasi finto. Così Ferrante si divide in tre ruoli: quello del padre, quello dell’attore e, infine, quello di un uomo nel pieno di una crisi di mezza età –e ossessionato dall’uso di Facebook– nel momento in cui la vita gli pone un problema ben più serio. “Arcangelo” è una storia che invita lo spettatore a ridere delle proprie avventure personali senza sentirne il peso della disavventura. “Arcangelo” non è teatro che racconta la vita ma è la vita che, per essere raccontata, si fa teatro.

“Abbiamo deciso di aprire la nostra rassegna teatrale con Franco Ferrante, che è, per noi, un Attore con la A maiuscola. Questa rassegna ha come filo conduttore la vita reale, quella di tutti i giorni che ci circonda, in ogni spettacolo si parla di storie vere, vissute sulla propria pelle, perché il teatro vive maggiormente quando si ha qualcosa da raccontare.”

Commenta così il direttore artistico, Alessandro Piazzolla.

La rassegna del Teatro Fantàsia continua il 25 e 26 marzo con “Palmina – Amara Terra Mia” una produzione Collettivo Teatro Prisma, sulle pagine social e internet è disponibile la brochure completa di tutti gli spettacoli.

Entro il martedì precedente lo spettacolo sono disponibili i biglietti ridotti, e fino al primo spettacolo sarà possibile abbonarsi alla rassegna teatrale ad un prezzo speciale.

Tutte le informazioni si possono richiedere telefonicamente al 340 3310937, direttamente nella loro sede in via Imbriani 144 a Barletta, e da quest’anno si potranno acquistare anche online.

Il Teatro Fantàsia invita la cittadinanza a divulgare e prenotare gli spettacoli presenti nella rassegna “Nuvole sparse” per sostenere la cultura barlettana.