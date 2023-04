“Dobbiamo solo sperare che torni a splendere il sole – questa è la nota diffusa dal Gruppo consiliare del Partito Democratico a commento delle questioni che riguardano le manutenzioni della città negli ultimi giorni – È questa, in sostanza la posizione del Sindaco Cannito in risposta: ai tombini saltati in via Ofanto, allo sprofondamento di tratti di strada in via Scommegna e davanti al teatro Curci, ai danni subiti (e raccontati sui social da alcuni nostri concittadini), con tanto di cascate, dal PalaMarchiselli. Secondo Cannito il problema è solo il maltempo. Povera Barletta colpita dalla stagione delle piogge! Occorre dunque invocare il ritorno del sole, affidarsi a riti apotropaici, intonare canti propiziatori? Non ammette, o non vuole ammettere, il Sindaco, che esista invece un serio problema con la manutenzione di strade ed edifici. Non ammette, o non vuole ammettere, l’ennesima prova del fallimento di uno dei membri più longevi della sua squadra.

Ci si riferisce, ovviamente, all’assessore Lucia Ricatti. La quale non può certo difendersi (come hanno fatto altri prima di lei) sostenendo di aver ereditato da poco incombenze gestite finora da altri. L’assessore Ricatti è assessore alle manutenzioni sin dal primo mandato di Cannito. Una fedelissima, secondo molti. E forse proprio in quanto fedelissima crede davvero alla favola delle speranze affidate al ritorno di un cielo sereno e un sole splendente. Invece di curare la qualità delle strade e la messa in sicurezza degli stabili.

Degli impianti sportivi in modo particolare. È d’uopo aggiungere alcune considerazioni proprio sul già citato PalaMarchiselli. Ci sono già stati incontri su questo tema e solleciti da parte degli operatori. Durante il primo mandato del Sindaco Cannito l’allora assessore allo sport, Ruggiero Passero, aveva sottoposto una delibera che, per un totale di 300mila euro, avrebbe permesso il ripristino della struttura del PalaMarchiselli, oltre che attività a supporto delle scuole e dei ragazzi.

Il Sindaco Cannito, che confidava e confida solo nel cielo terso e nei raggi di sole, accantonò, ignorò la proposta. Le infiltrazioni di acqua piovana precedono, e di molto, è evidente, la presunta infausta stagione delle piogge cui fa riferimento il Sindaco Cannito. Invece di continue visite e sopralluoghi da parte di esponenti della stessa maggioranza del Sindaco Cannito, ci si aspetta che finalmente, dopo anni di incuria e disattenzione, l’assessore Ricatti si assuma sul serio la responsabilità del proprio ruolo e dei propri compiti. Lo sport è anche un veicolo di buona (o in questo caso: cattiva) pubblicità per i territori visitati da tifosi e appassionati. E un palazzetto in queste condizioni non si è mai visto, nemmeno a Venezia nei giorni di acqua alta”.