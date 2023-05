Per permettere le riprese cinematografiche per la produzione “Gerri”, con una ordinanza dell’Ufficio Tecnico del Traffico, viene disposto il divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati della careggiata, su via Municipio dalle ore 08,00 del 2 maggio alle ore 20,00 del 20 maggio. Stesso divieto di sosta (escluse le postazioni per i mezzi di servizio dell’Amministrazione, i disabili e per la ricarica dei veicoli elettrici) viene ordinato sull’area parcheggio retro Palazzo di Città dalle 08,00 del 9 maggio alle 24,00 del 14 maggio.