Orgoglio e soddisfazione per la partecipazione del giovane barlettano Giuseppe Balacco nella produzione della serie HBO/Sky Atlantic di “House of the Dragon”, che si è aggiudicata il premio BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) 2023; il premio londinese, è considerato l’equivalente britannico degli Oscar, nonché uno dei più prestigiosi premi cinematografici del mondo.

Ogni anno vengono premiate opere cinematografiche, televisive e interattive, divise per categorie: film, televisione, film per bambini, programmi interattivi

Il barlettano Balacco collabora da anni con la Pixomondo che si occupa di produzione virtuale ed effetti visivi per film e serie tv di alta qualità; azienda leader nella creazione di opere visivamente sbalorditive, includendo lavori molto importanti tra cui la House of the Dragon, Ant-Man, The Mandalorian, etc.

Per gli effetti visivi, la serie andata in onda su Sky Atlantic e in streaming su HBO Max si è aggiudicata il premio per quest’anno; e del gruppo ne fa parte il nostro Giuseppe, già grafico laureatosi presso NABA in Milano, e che collabora con la sede tedesca di Stoccarda della Pixomondo.

Come si chiama il film (serie tv) ?

«House of the Dragon, produzione HBO / Sky Atlantic Supervisor ANGUS BICKERTON, NIKEAH FORDE, ASA SHOUL, MIKE DAWSON, MPC, PIXOMONDO»

Di Quale aspetto ti sei occupato?

«Io sono stato Layout Lead per lo show, mi sono occupato di layout e gestione degli Environment»

Quando è stato ricevuto, dove la cerimonia?

«Domenica 23 Aprile c’è stata la cerimonia di premiazione»

Da quanto tempo ti occupi di questo, di grafica e del cinema?

«Mi sono laureato in NABA in Graphic Design and Art Direction nel febbraio 2011, da allora mi sono sempre interessato del mondo 3D e ho cominciato come tantissimi in Italia con architettura e visualizzazione architettonica, ho lavorato in questo campo per anni. Dopo un po’ ho deciso che volevo fare lo step successivo e a fine 2014 ho seguito un corso in VFX in Danimarca. Dopo anni in cui ho lavorato come freelance anche nel settore della pubblicità in Italia arriva la chiamata che cambierà la mia vita, nel gennaio 2019 Pixomondo mi offre la possibilità di unirmi al loro team. Ho cominciato la mia avventura nel febbraio 2019 e nel giro di pochi anni sono passato al grado di Layout Lead per gli show più importanti della compagnia. Tra questi House of the Dragon ma anche Ant-Man, Midway e tanti altri. Auguro a tutti di fare qualcosa che gli motivi tutti i giorni a spingersi oltre, perché dietro le soddisfazioni e i premi c’è tanto sacrificio e fatica, che però alla fine viene ripagata».