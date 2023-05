La linea ferroviaria Barletta – Canosa di Puglia di RFI (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) avrà una nuova fermata nei pressi dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta e sarà realizzata fra la stazione di Barletta e la fermata di Canne della Battaglia.

L’area della nuova fermata sarà collegata attraverso una rotatoria all’esistente via Ippocrate, punto di collegamento con il sistema ciclabile urbano previsto dal progetto PUMS di Barletta. Sarà dotata di circa 140 posti auto, compresi quelli per persone con disabilità, di una fermata bus/navetta e di un terminal per la sosta bus a lungo termine e costituirà un nodo di interscambio modale (treno-bus, treno-auto privata, treno–bici), con posti per la ricarica auto e bici elettriche e di una pista ciclopedonale.

Un’opera che mira al potenziamento del trasporto ferroviario locale a servizio di un ospedale centrale come il Dimiccoli di Barletta, ma anche a diffondere la cultura della mobilità a basso impatto ambientale che va assolutamente incentivata.