Torna la guida denominata “Il mare più bello”, giunta alle 23esima edizione e presentata ieri a Roma da Legambiente e Touring club italiano. Si tratta di una iniziativa che da sempre mette in risalto le più belle località di mare e di lago in tutta Italia, premiando le migliori per parametri come conservazione del territorio, qualità dell’accoglienza, pulizia spiagge e promozione di iniziative sostenibili. Sono tre le località pugliesi che quest’anno hanno ottenuto l’ambito vessillo “Cinque Vele” (assegnato a Nardò, Porto Cesareo e Vieste), il massimo del riconoscimento. Scendendo in classifica si trovano le città che hanno ottenuto un minor numero di vele, da una a quattro. Fra le località che hanno ottenuto riconoscimento delle “Tre Vele” ci sono anche quelle costiere della provincia BAT: Margherita di Savoia, Barletta, Trani e Bisceglie. A Trani c’è ancora molto da lavorare in termini di accoglienza e conservazione del paesaggio. Situazione simile per Barletta dove tuttavia sale leggermente il punteggio sul parametro dell’accoglienza. A Bisceglie bene la “conservazione del territorio” e le iniziative nel campo della gestione sostenibile (unica della BAT ad ave avuto questo contrassegno). Margherita di Savoia, infine, spicca per la pulizia delle spiagge.

Tutti dettagli nella classifica “Il mare più bello”: https://guidablu.legambiente.it/2023?page=13