Ancora una puntata di questa soap-opera tragi-comica andata in scena negli ultimi giorni nella politica barlettana; o sarebbe meglio dire nella maggioranza di centrodestra, che regge il sindaco Mino Cannito. Questa mattina una conferenza stampa del gruppo consiliare “Barletta al Centro” (Flavio Basile, Gennaro Calabrese, Michele Trimigno) presente all’incontro volto a chiarire la posizione del Gruppo in seguito alla revoca dalla Giunta del loro assessore di riferimento, Elisa Spera.

Il primo quesito che viene da porsi è come mai le conferenze stampa della Spera (realizzata solo venerdì scorso) e quella del gruppo consiliare odierna non si siano realizzate in concomitanza. Certo, spiegano che gli aspetti tecnico-istituzionale e politico sono diversi. «Rimaniamo in maggioranza, siamo stati eletti dal popolo nel centrodestra, e crediamo che il sindaco Cannito sia la persona più adatta a portare avanti le azioni amministrative che ci siamo prefissi in campagna elettorale»

Fin qui le perplessità sul senso di ciò che è accaduto, con la revoca degli incarichi assessorili alla Spera dopo pochi mesi dalla sua nomina, restano, ma ciò che segue le rilancia: «È stata una doccia fredda, attendiamo da parte di Mino Cannito dei chiarimenti, che ci inducano a comprendere le dinamiche, seppur legittime, della sua decisione, perché sono le prerogative di un Sindaco rimuovere e nominare un assessore, l’importante che tutto si faccia nel bene della città. Rimarchiamo che Elisa Spera è stata e lo è una persona seria, leale e una grande professionista come ha dimostrato sul campo, come anche apprezzato da molti esponenti della maggioranza stessa. Noi riconfermeremo la Spera, non ci sono motivazioni che ci possano indurre a non fare più il nome della Spera». Era presumibile che il gruppo consiliare rilanciasse il nome della Spera, ma a questo punto il Sindaco necessariamente dovrà chiarire, perché non crediamo si tratti di un semplice colpo di sole visto che l’estate sta esplodendo solo in questi giorni.

«Su questo la PEC (ndr, il documento inviato da questo gruppo consiliare al Segretario generale del Comune, sul comportamento del Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte) non ha alcuna attinenza, sono due cose scevre e avulse l’una dall’altra, sono delle coincidenze. Il gruppo di “Barletta al Centro” è compatto con Cannito sindaco e con questa maggioranza. Aspettiamo che il Sindaco ci dia delle spiegazioni plausibili e valide che ci convincano». Le attende anche la cittadinanza, per conoscere la parola fine di questa strana vicenda.