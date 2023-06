Perde un altro pezzo la dirigenza del Barletta: sono ufficiali le dimissioni del vicepresidente Francesco Divittorio. Queste le sue parole in un comunicato ufficiale: «Con grande dispiacere – scrive – comunico le mie dimissioni da vicepresidente dell’Asd Barletta 1922. Alla base della mia decisione, c’è una diversa visione della gestione societaria rispetto a quella di Mario Dimiccoli, con il quale ho avuto diverse divergenze nell’arco della stagione. Oggi, per il bene del Barletta, tutto è stato risolto, con Mario conservo un buon rapporto, ma devo interrompere il mio percorso in società. Ringrazio in primis i tifosi, lo staff, i calciatori, il mister, il direttore sportivo e il direttore generale per i 3 splendidi anni che hanno portato il Barletta a raggiungere risultati sino ad allora impensabili. Non posso non ricordare anche i soci Cristallo, Zingrillo, Palladino, Lattanzio, con i quali insieme a Mario ho condiviso 2 anni di Eccellenza indimenticabili. Conservo un buon rapporto con ogni singolo protagonista di questa fantastica storia, che mi ha portato con Mario a disputare un grande campionato di serie D, ma è ora di voltare pagina. Grazie a tutti e forza Barletta!»