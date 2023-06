È ormai consuetudine festeggiare la Giornata Internazionale dello Yoga al tramonto sulla Litoranea di Ponente a Barletta. Le associazioni Yoga L’Onda del Respiro, Satya Club e PadmaConsapevol ezza in movimento invitano gli allievi, i praticanti, i curiosi e tutte le associazioni del Territorio ad una straordinaria sessione di yoga per divulgare e far conoscere i ben efici che questa antica disciplina promette. Una festa per onorare questa pratica millenaria, ancora oggi attuale per alleviare i malesseri della società moderna, e l’India la sua patria natia per il Dono che ha fatto all’Umanità. I principi di base dello Yoga , infatti, forniscono uno strumento concreto per combattere il malessere sociale, fornendo alle persone un mezzo per connettersi con il proprio vero sé. Diventa un aiuto per raggiungere maggiore presenza e consapevolezza e per abbracciare un modo di v ivere che coinvolga sia la realtà interiore che quella esteriore. Aumenta la capacità di attenzione e di concentrazione e potenzia vitalità e livelli di energia. Durante la sessione in spiaggia , guidata dai diversi insegnanti delle associazioni organizzatr ici, i praticanti avranno l’opportunità di conoscere e sperimentare gli strumenti dello yoga come gli asana, posizioni lente e dolci eseguite col per alleviare lo s corpo per una maggiore flessibilità e coordinazione, tress e la meditazione guidata il prana yama, pratiche di respirazione per sperimentare una profonda pace interiore Non mancheranno canti, kirtan e danze meditative . per aumentare le vibrazioni e gli stati di calma, pace e consapevolezza. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Indispensabili tappetino e maglia bianca.