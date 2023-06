Il sole, il mare e le conoscenze digitali al centro della due giorni di Yell! “culture digitali & lorem ipsum”, organizzato da Likeabee Creative Company e Mondadori Bookstore Barletta. L’appuntamento è divenuto ormai una piacevole consuetudine dell’estate di Barletta, essendo alla sua seconda edizione . Anche quest’anno presso i Bagni Peppino-Zenzero Beach Club, vogliono trasformarsi in un festival, il 30 giugno e l’1 luglio prossimi; ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione dell’evento presso lo stesso lido.

«Cercheremo di calamitare attenzione – così Francesca Pedico dell’organizzazione di Yell! – attraverso eventi interessanti con 27 speaker, partner tecnologici e creator; cercheremo di diventare una sorta di polo di attrazione di tutti coloro che lavorano nel digitale, ma anche semplicemente per gli appassionati. La sfida più grande è di portare tutto questo in spiaggia cercando di renderlo normale e dando più attenzione alla parte di networking e da li generare un’ondata positiva di collaborazioni, nuove idee che possono in qualche modo impattare nel nostro territorio».

Sicuramente, al centro, promettono dall’organizzazione, ci sarà il tema del podcast e di conseguenza lo storytelling dei contenuti nel digitale e marketing. Ma anche intelligenza artificiale, startup, e robotica; quindi ce ne sarà per tutti i gusti, interessante per i giovani che creano connessione tra loro e le aziende che sono alla ricerca di nuovi idee e talenti.

«Ci sarà un bellissimo palinsesto: si parte dal pomeriggio con le attività che vanno dal beach volley al podcast live e workshop – interviene Nicolas Capasso – che i partners metteranno a disposizione. Dalle 19 inizieranno le conferenze e i talk con ospiti veramente speciali e speaker che rientrano nell’ambito della comunicazione e marketing». L’evento gode del sostegno della Regione Puglia, oltre che del patrocinio del P.I.D. – Punto impresa digitale, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, della Camera di commercio di Bari e BAT, Confindustria Bari e BAT, e del Comune di Barletta. «Ci saranno ospiti che si occuperanno di soft skills cioè ricreare un potenziale all’interno delle persone, poi il contesto dei social media e del marketing in generale» Tra le voci protagoniste ci saranno la podcast producer Rossella Pivanti, l’Avv. Rocco De Franchi responsabile comunicazione istituzionale Regione Puglia il giornalista Emilio Mola di recente protagonista del podcast Daily Five prodotto da CNC Media, il founder di “Vita Lenta” Gianvito Fanelli, Matteo Bruno youtuber,content creator e co-fondatore della “Slimdogs”, Fjona Cakalli di Techprincess, Bianca Giardino manager di Deloitte e tanti altri.

Un’occasione unica per mettersi alla prova su argomenti che non spesso vengono affrontati nel sud Italia come ricorda Emanuele Sfregola.