Un nuovo protocollo d’intesa per estendere ed implementare la collaborazione operativa nel trattamento delle persone segnalate ai sensi delle leggi in materia di tossicodipendenza sarà sottoscritto giovedì 29 giugno in Prefettura a Barletta dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, e dal Direttore Generale della Asl Bt Tiziana Di Matteo.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle competenze della Prefettura sul procedimento sanzionatorio delle condotte di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope per fini personali, in ragione dell’esigenza condivisa di potenziare ulteriormente la funzionalità del Nucleo Operativo Tossicodipendenze per rendere più veloci le procedure per le persone segnalate ed implementare le attività di informazione e sensibilizzazione di giovani contro l’uso della droga. In sede di sottoscrizione del nuovo protocollo saranno inoltre illustrate i risultati delle attività già intraprese con il precedente accordo, firmato nel 2019.