Le novità sugli incarichi affidati all’azienda municipalizzata Bar.S.A, in particolare sui nuovi servizi cimiteriali di cui si occuperà l’azienda di proprietà del Comune di Barletta, sono state al centro di una conferenza stampa, questa mattina presso la sede di via Callano.

Presente per l’occasione il sindaco Mino Cannito, l’assessore alle Manutenzioni, Lucia Ricatti il presidente del CdA di Bar.S.A., Alfonso Maria Mangione con alcuni consiglieri di amministrazione, dirigenti, quadri aziendali e alcuni operatori. Un’importante traguardo che torna a quest’azienda dopo quasi un decennio, e che fa seguito alla volontà del Consiglio comunale; il Sindaco ha commentato con entusiasmo questo affidamento della durata prevista di 5 anni: «Noi avevamo assunto in campagna elettorale un impegno nei confronti dei lavoratori dei servizi cimiteriali di riportare questi servizi all’interno di Bar.S.A. Siamo contenti di aver conseguito quest’operazione politico-amministrativa. I lavoratori ora sono sicuri di avere un riferimento certo per il futuro economico per le loro famiglie. D’altronde per noi è un affare: quel quid economico che le due imprese portavano a casa loro, rimarrà nella nostra città a disposizione di Bar.S.A. Ho chiesto loro di essere leali nei confronti dei fruitori dei servizi cimiteriali perché è un lavoro molto delicato».

L’azienda “in house” ha espresso la volontà di proseguire sulla via della disponibilità ed efficienza collaborativa, come espresso dal presidente Mangione: «Accogliamo con gioia, l’affidamento di questi nuovi servizi cimiteriali, anche delle lampade votive. Garantiremo la consueta efficienza mostrando il lato più efficace dei nostri servizi». A proposito della manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano, su sollecitazione dello stesso Cannito: «Con un colpo di reni stiamo cercando di recuperare. I cittadini hanno pienamente ragione, il decoro è fondamentale in una città turistica come Barletta e stiamo cercando di recuperare, un minimo di comprensione ma gran parte del lavoro è quasi ottemperato. La collaborazione dei cittadini è imprescindibile. Il cittadino di Barletta è molto attento, fa un’ottima raccolta differenziata secondo quelle che sono le regole del Settore Ambiente. Dovremmo coinvolgere un pò di più le attività commerciali».