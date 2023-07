«Un grande appuntamento, continua l’estate a Barletta grazie al RDS Summer Festival con la possibilità di avere uno spettacolo gratuito per i nostri cittadini con i grandi big della musica nazionale», così l’assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi, Oronzo Cilli presenta la kermesse prevista per i prossimi 14 e 15 luglio nel Fossato del Castello di Barletta. Ieri pomeriggio, la presentazione in conferenza stampa nella splendida cornice di Palazzo Della Marra.

«Il villaggio è organizzato – prosegue Cilli – all’interno del Fossato del Castello: ci saranno diversi varchi di accesso per permettere a tutti di entrare in sicurezza». È stata più volte sottolineata la gratuità dell’evento, anche se per accedervi è necessario che coloro che nelle settimane precedenti si sono iscritti sul sito di RDS Summer Festival dovranno presentarsi al punto accredito allestito presso il Lungomare Pietro Mennea (zona porto) giovedì 13 luglio dalle 16 alle 22 per convertire il QR code ricevuto via mail e ottenere il braccialetto pass che permetterà di accedere al villaggio. La mattina del 14 luglio dalle 10 alle 13 coloro che si sono registrati per la serata di venerdì potranno ancora recarsi al punto accredito per convertire e ricevere i braccialetti. La mattina del 15 luglio dalle 10 alle 13 coloro che si sono registrati per la serata di sabato potranno allo stesso modo recarsi al punto accredito per convertire e ricevere i braccialetti.

Alla sera del 14 luglio la vera protagonista dell’RDS Summer Festival sarà come sempre la musica, con dj set firmati RDS e una programmazione di performance live dei più importanti nomi del panorama musicale italiano. Il suggestivo Fossato del Castello sarà animato dalle voci di Alex Britti, Federica, Federico Baroni, Lolita, Piccolo G e The Kolors. Sabato 15 luglio la festa nel villaggio e sul palco continuerà con la musica di Angelina Mango, Cioffi, Colapesce Dimartino, Francesco Gabbani, Olly e Mr. Rain

Ma anche: “Coloro che non sono riusciti a registrarsi potranno accreditarsi andando nei pomeriggi di venerdì e sabato dalle 16 alle 20 al punto accredito e ottenere l’ingresso alle serate fino a esaurimento posti”. Lo spettacolo inizierà dalle ore 19 fino alla mezzanotte con l’esibizione di noti artisti nazionali in un vero e proprio villaggio, ricordando ai barlettani ai barlettani l’esperienza del Jova Beach Party.

Questo, come altri grandi eventi degli ultimi anni, non sarebbero stati possibili se non grazie al sostegno e al finanziamento della Regione Puglia, per cui era presente ieri l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane: «È un momento d’oro per la Regione Puglia, ha grande attrattività grazie agli eventi che stiamo commentando quotidianamente ma anche per una programmazione culturale importantissima con eventi significativi. Quello di Barletta è un evento molto importante, che promuoverà questa città ma il sistema Puglia in generale, e che ci darà la possibilità di fare musica, spettacolo e di dare una destinazione su cui noi vogliamo puntare, che è quella legata alla Puglia imperiale alla provincia BAT e su cui, a fine stagione, faremo delle riflessioni all’interno della pianificazione strategica. I grandi eventi sono anche un banco di prova per l’organizzazione, di accoglienza, della possibilità di mettere a sistema anche una serie di fattori importanti per l’industria turistica, e che quindi fanno di una città un punto di riferimento importante per la programmazione di grandi eventi. Da sempre la Puglia è riconosciuta come destinazione balneare, accanto a questo prodotto che oggi ha tantissime sfaccettature che stiamo investigando e da cui verranno fuori delle azioni specifiche, stiamo mettendo in asse altri prodotti turistici che riguardano l’enogastronomia, il turismo sostenibile, sul ciclo turismo e la programmazione culturale di cui l’evento di oggi è un esempio ma anche da altri comparti come l’industria legata al wedding».

Obiettivo degli organizzatori, a dire del project manager eventi RDS Summer Alessandro Riti, presente all’incontro, è anche quello di far conoscere alla generazione Z le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio nazionale, dove questi eventi vengono organizzati. La meta barlettana sarà l’unica in Puglia, per cui c’è stato un grande lavoro di sinergia istituzionale tra diversi Enti, come ha sottolineato il sindaco Mino Cannito, valorizzando l’impegno profuso in mesi di lavoro anche dai vari Uffici comunali per l’organizzazione di queste serate.

Presente anche il Comandante della Polizia Municipale e dirigente comunale al settore Cultura, Savino Filannino; in collegamento telematico anche il general manager di RDS, Massimiliano Montefusco.