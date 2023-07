Giovedì 13 luglio 2023 – In occasione dell’evento “RDS Summer Festival”,

programmato nelle giornate di domani e dopodomani nel Fossato del

Castello di Barletta, il Settore comunale Servizi di Vigilanza – Ufficio

Tecnico del Traffico ha emanato un’ordinanza dirigenziale finalizzata a

disciplinare la sosta e la circolazione veicolare nell’area interessata

dallo spettacolo. Sostanzialmente si prevede quanto segue per le

giornate di venerdì 14 e sabato 15 luglio 2023.

• È istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 del 14

luglio alle ore 00.01 del 15 luglio e dalle ore 14 del 15 luglio alle

ore 00.01 del 16 luglio su ambo i lati della carreggiata di: via Cafiero

(tratto da inizio edificio Capitaneria di Porto a viale Regina Elena);

via delle Capitanerie di Porto (da via Cafiero a ingresso strada di

servizio parallela); della strada di servizio da viale Regina Elena ad

ingresso Lega Navale. In questo ultimo tratto è anche sospesa la

validità delle ordinanze istitutive della pista ciclabile.

• È istituita la chiusura temporanea totale al traffico (eccetto

autorizzati) nelle stesse fasce orarie suindicate: di via Cafiero (da

viale regina Elena ed ingresso Fossato del Castello); della strada di

servizio parallela a via Cafiero e all’intersezione tra via Cafiero e

viale Regina Elena/strada di servizio parallela a via Cafiero. Sempre

nell’arco orario indicato, chiusura totale temporanea al traffico

veicolare su alcuni tratti del Lungomare Mennea.

• Infine sul Lungomare Mennea all’intersezione con via Dicuonzo divieto

di accesso ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.; sul

Lungomare Mennea all’intersezione con via Scommegna (direzione via

Colombo) accesso consentito ai veicoli di trasporto pubblico collettivo

e alle aree di parcheggio a pagamento; su via San Samuele (tra Lungomare

Mennea e via Prascina) senso unico con direzione da via Prascina a

Lungomare Mennea eccetto veicoli adibiti a trasporto pubblico

collettivo; su via Mura del Carmine (da via S. Stefano a piazza Marina)

e piazza Marina (da Porta Marina a via Cafiero) divieto di transito.

Si invita a consultare l’ordinanza per ulteriori dettagli.