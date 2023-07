Giunge alla 15ma Edizione il Festival ‘MusicArte’, organizzato dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci, ciclo di eventi musicali e multidisciplinari che valorizzano i talenti artistici del territorio, i repertori tradizionali e le nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento della “Periferia” cittadina per una estate ricca di emozioni e partecipazione sociale agli eventi. Negli anni Festival ha sempre riscosso il più grande successo, grazie al valore artistico dei complessi e dei solisti proposti unito alla ricerca di repertori che spaziano dalla Musica Colta allo Swing, dalla Musica Popolare al Jazz , dalla canzone Napoletana alla Musica cantautorale, dalla Lirica alla Musica Pop d’Autore .

Il Festival, realizzato quest’anno in collaborazione con il Ministero della Cultura, e la Regione Puglia, si svolgerà attraverso un ciclo di 4 eventi che vedranno come splendida location il Giardino del Laboratorio Urbano Gos, area di archeologia industriale sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza, nella periferia di Barletta.

Di grande livello gli Artisti coinvolti, quasi tutti artisti pugliesi e della Bat, con concerti che sono veri e propri ‘spettacoli’ di alto coinvolgimento per tutte le fasce d’età.

Si inizia giovedì 27 luglio con un omaggio affascinante alla Musica Popolare Mediterranea attraverso i brani più famosi della tradizione popolare e folcloristica mediterranea, con incursioni nella tradizione delle tipiche danze spagnole fino ad immergersi nella sensualità avvolgente dei tanghi argentini di Piazzolla e lasciandosi trasportate dalle sonorità partenopee di Di Capua, Bovio e De Curtis senza tralasciare le canzoni più raffinate di Tosti e Donizetti

A farsi interprete dei brani più rappresentativi di questo panorama, attraverso musiche famosissime come Tango Suite, Habanera, Reginella, Funiculì Funiculà , Marechiare , O sole mio e tante altre ancora, sarà il MEFITIS QUARTET, quartetto di chitarre e voci (mezzosoprano e contralto) di giovani talenti lucani. Sugli intrecci costruiti dalle due chitarre di Francesco Latorraca, e Gaetano Agoglia, si staglieranno le potenti voci del mezzosoprano Tiziana Lobosco, protagonista di opere liriche come Suor Angelica, La Traviata e Cavalleria Rusticana, e Valeria Veltro, voce principale di concerti solisti e opere liriche come Cavalleria Rusticana e Gianni Schicchi.

Venerdì 28 luglio, con Cantautori in Jazz, sarà invece la bellissima voce della cantante Lycia Gissi ad accompagnarci nel più interessante e variegato repertorio cantautorale italiano rivisitato in chiave jazz attraverso i più famosi brani di Dalla, Conte, Tenco , Fossati, De Gregori, Cammariere, Zero e Paoli con il LYCIA GISSI QUARTET con la eclettica voce di Lycia Gissi, accompagnata dal pianoforte di Riccardo D’Avanzo, con Dario Biagio Bellino al basso e Marcello Spallucci alla batteria. Attingendo al repertorio del cantautorato e della musica leggera italiana, con brani noti come Diamante, Via con me, Ho capito che ti amo, Quando, tutto quello che un uomo e tanti altri ancora, il repertorio proposto verrà rielaborato attraverso una ritmica mutevole e arricchito da un tessuto armonico raffinato, su cui il quartetto improvviserà offrendoci melodie di canzoni note, sempre cantabili e riconoscibili, rilette, plasmate, riarmonizzate e riarrangiate.

Si riprende poi, giovedi 10 agosto, con il concerto spettacolo “That’s Amore” con il FRANK TRITTO SWINGTET. Una incursione allegra e spensierata nello Swing puro, un ritmo a cui è difficile resistere, una musica che ti fa alzare dalla sedia e ti fa ballare. Un omaggio a Rabagliati, Natalino Otto, Garinei e Giovannini, Carosone, Luttazzi, Bongusto, fino ad arrivare a Sergio Caputo, con una formazione frizzante, composta da cinque musicisti di grande esperienza : Francesco (Frank) Tritto, voce e trombone, poliedrico artista fondatore dello Swingtet, Francesco Manfredi, clarinetto, Antonio Liuzzi, batteria, Alessandro Caponio, contrabbasso Domenico De Santis, pianoforte, Il repertorio frutto di un attento studio, di una ricerca approfondita delle sonorità e dei materiali, copre circa un secolo di storia della musica italiana rendendo omaggio ad artisti spesso sottovalutati.

Toccherà invece ad Annamaria Carrieri & Jazzed-Up!Uneven Eighth, concludere, venerdì 25 agosto, questa 15.ma Edizione del Festival MusicArte , con lo spettacolo “Love is a losing game”.

Una serata dedicata all’immenso talento e alla potenza vocale di Amy Winehouse, “la Diva maledetta”, indimenticabile artista che con la sua voce promanava al contempo energia e malinconia, mescolando vibrazioni jazz, soul e rhythm and blues.

A trasportarci nella immensa vocalità della grande artista Amy Winehouse, attraverso i brani più belli della sua carriera, sarà la passionale e suadente voce di Annamaria Carrieri, che insieme allo spettacolare Ensemble formato da Serena Tafone, Giovanni Visentino, Giorgia Tarantino, coristi, Antonio Fallacara, tromba, Antonio Depalo,trombone, Gabriele Mastropasqua ,sax, Paolo Luiso, pianoforte, Dario Biagio Bellino, basso e Vincenzo Depalma alla batteria, renderà omaggio ad una delle più belle voci del nostro tempo.

Giardino del Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Porta ore 19,30 e inizio alle ore 20,00 .

Abbonamento € 20,00 – Biglietto Posto Unico € 10,00

Abbonamento ridotto € 10,00 (per i possessori di abbonamento Soundiff Musica Estate 2023 e per i possessori dell’abbonamento alla Stagione Muiscale del Teatro Curci.

I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita tutti i giorni (dal lunedì al sabato ) dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 presso il Laboratorio Urbano Gos, viale Marconi, 49 – Barletta.

I biglietti sono acquistabili su vivaticket.

Info e prenotazioni al 380 3454431.