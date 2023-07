Per permettere lavori di fresatura e bitumazione del manto stradale su alcune vie cittadine l’Ufficio Tecnico del Traffico ha emesso una ordinanza. In particolare dal giorno 24 Luglio fino al 31 (e comunque fino al termine dei lavori), dalle ore 20,00 alle ore 06,00 è istituito il divieto di sosta con rimozione su Via Geremia di Scanno (da Piazza Federico di Svevia a Corso Garibaldi), Corso Garibaldi (da Via Geremia di Scanno a Corso Vittorio Emanuele), Corso Vittorio Emanuele (da Corso Garibaldi a Via Municipio).