Approvata all’unanimità in Consiglio Comunale la mozione sulla emergenza abitativa a firma del Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Barletta a sostegno delle famiglie bisognose e contraria alla sospensione del fondo di sostegno all’affitto per morosità incolpevole prevista dalla legge di bilancio 2023, gli unici ammortizzatori sociali che erano rimasti nel settore delle locazioni per tamponare l’emergenza abitativa.

La mozione, nello specifico, asserisce il Capogruppo dott.ssa Rosa Cascella, impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire, anche attraverso l’ANCI, presso il Governo nazionale affinché la legge di bilancio 2023 ripristini rapidamente i fondi destinati a sostenere le famiglie con difficoltà a far fronte alle spese di affitto, prevedendo altresì per i Comuni uno stanziamento pluriennale, destinato alla edilizia pubblica, in modo che si possa procedere all’acquisto di nuove unità immobiliari ed al recupero di case popolari oggi inutilizzate.

Il PD Barlettano, afferma il segretario cittadino avv. Cosimo D. Bruno, non poteva essere indifferente di fronte ad una scelta così devastante per molti cittadini, già alle prese con basse retribuzioni, costi delle locazioni insostenibili, rincari energetici, inflazione e ripresa delle esecuzioni degli sfratti. Con una mozione sulla emergenza abitativa a sostegno delle famiglie morose ha inteso compiere un gesto di grande sensibilizzazione, in armonia con le iniziative promosse dal Partito Democratico nazionale a tutti i livelli.