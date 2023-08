È stata il prologo per il 2239° anniversario della vittoria di Annibale domani 2 agosto. “Hannibal Race” 2023: grande successo a Canne della Battaglia per l’edizione estiva (ma già si prepara la winter edition…) della competizione fra Storia e Sport in un luogo famoso nel mondo, sempre suggestivo di memorie storiche e ricco di patrimonio culturale. L’evento sportivo, giunto alla sua quarta edizione, è cresciuto dopo le prime tre edizioni quando la gara consisteva in un trail: la sfida si è complicata con l’aggiunta di ostacoli naturali ed artificiali, ai quali si è sommato il caldo torrido della giornata, sabato 22 luglio.

“Hannibal Race” estate 2023, pur come quarta edizione nello scenario di Canne della Battaglia, è infatti da considerare come innovativa, tanto che potrebbe essere pioniera per lo sviluppo della nuova disciplina inserita nei calendari nazionali e dunque capace di valorizzare la morfologia del territorio sotto vari aspetti, storico-naturalistici e turistico-culturali. Al motore organizzativo dell’ASD Barletta Sportiva (presieduta dal sempre dinamico Enzo Cascella coadiuvato dall’intero suo staff tecnico- logistico) si è aggiunto il potente supporto fornito dall’Esercito Italiano, fortemente coinvolto nell’iniziativa con la Brigata “Pinerolo” all’insegna del suo motto “Sempre più avanti, sempre più in alto”. La Brigata “Pinerolo”, presente come unità militare dell’Esercito italiano a Barletta nella Caserma “Stella” con l’82° Reggimento “Torino” (“Credo e vinco”) ha allestito un organizzato ed efficiente campo militare nello spazio antistante la Stazioncina di Canne della Battaglia lungo la linea ferroviaria Barletta-Spinazzola, dove i militari, fornendo prova di altissima professionalità, hanno ospitato i 200 partecipanti della manifestazione a fine gara per la premiazione ed il personale (sottufficiali ed ufficiali) per uno specifico seminario a loro riservato sul concetto di “leadership” e del comando imperniato sulla figura del condottiero Annibale nel teatro di svolgimento della vittoriosa battaglia di Canne del 2 agosto 216 avanti Cristo (Seconda Guerra Punica).

Nel corso del seminario, articolato in varie sezioni affidate a relatori col supporto di approfondite presentazioni, il comandante della Brigata “Pinerolo”, generale Paolo Sandri, ha illustrato le sue specifiche finalità formative ospitando per l’occasione il giornalista Nino Vinella, quale attuale Presidente del Comitato italiano pro Canne della Battaglia ODV ente di terzo settore istituito nel 1953 e dunque al settantesimo anniversario di attività, per la conferenza multimediale sulle gesta di Annibale nella sua vittoriosa campagna d’Italia iniziata col valico delle Alpi e proseguita con il triplice successo militare al Ticino, alla Trebbia ed al Trasimeno per concludersi con la celebre manovra a tenaglia nella valle dell’Ofanto a Canne, esempio di “vittoria capolavoro” da sempre studiata nelle accademie militari di tutto il mondo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Barletta con la collaborazione dell’assessorato allo sport e del relativo assessore Marcello De Gennaro, si è svolta avvalendosi del fattivo contributo del Comitato Italiano Pro-canne Della Battaglia Odv Barletta ed Archeoclub d’Italia, con il sostegno di Professione Militare di Barletta.