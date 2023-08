Ancora un altro caso di morte in solitudine. Ritrovato il cadavere di Michele Fortunato Damato, 65 anni titolare della merceria “Dei Greci” che si trova sotto la sua abitazione in via dei Greci, in cui viveva da solo, dove è stato ritrovato grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco e del 118. Gli inquirenti non si espongono per ora, indagheranno sulle cause della morte, ma è possibile che il decesso sia avvenuto diversi giorni fa in casa.

Insomma, a Barletta si ripete il caso: dopo il ritrovamento dei cadaveri di madre e figlio nella villetta di via Delle Belle Arti, oggi pomeriggio la calma agostana è stata rotta da questa sconvolgente notizia.