Ripartirà dal Cittadella il giovane talento barlettano Claudio Cassano. L’attaccante classe 2003, lo scorso anno fiore all’occhiello della Primavera della Roma, ha sottoscritto nella giornata di ieri un nuovo contratto con il club veneto di Serie B, da sempre vetrina per giovani promesse del calcio italiano. A fare il punto della situazione ai nostri microfoni è stato l’agente del calciatore Frank Zotti.

”Claudio-esordisce-ha firmato per un grande club che crede nei giovani. Vogliamo ringraziare in primis il ds Stefano Marchetti e poi tutta la società del Cittadella che ha voluto fortemente la chiusura della trattativa. Roma? Purtroppo hanno fatto altre valutazioni. Il club ha fatto capire a Cassano e ad altri giovani di prospettiva che cercava altri prospetti di maggiore esperienza per Mourinho. Noi rispettiamo le loro idee e li ringraziamo: la Roma ha dato tanto a Claudio e Claudio ha dato tanto alla Roma. Peccato per il mancato esordio in Serie A, ma in futuro non si sa mai”.

Obiettivi per questa stagione. ”Gli obiettivi sono tanti. Fare bene nel calcio che conta, disputando una buona stagione in un campionato tosto come quello della Serie B. Importante sarà mettersi a disposizione del mister e della squadra che lo ha accolto come un veterano, come un elemento che può fare la differenza in attacco e contribuire ai traguardi attraverso gol e assist. Il sogno è quello di vincere il campionato, chissà…”

Le prospettive di Cassano. ”Claudio ha voglia di fare bene e dimostrare il suo talento. Vuole piano piano lavorare per salire alla ribalta nazionale e sperare in una convocazione in Nazionale Under 21. Il ragazzo è pronto, è conscio delle insidie ma con determinazione si farà trovare pronto per l’esordio. Io cercherò sempre di stargli accanto, così come non è mai mancato il supporto di preparatori a Barletta, con cui ci alleniamo quando torna a casa, che hanno cercato sempre di garantirgli una condizione fisica ottimale. Dobbiamo ringraziare loro e tutti quelli che credono in lui, bisogna fare sacrifici per raggiungere traguardi importanti”.

A cura di Giacomo Colaprice