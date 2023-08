In una calda domenica di agosto tra le abitudini pugliesi, o meglio barlettane, non può mancare la classica giornata in spiaggia sulla litoranea, all’insegna del profumo di mare e del relax in famiglia o con gli amici.

È in questa occasione che la 34enne Vanessa Caporale ha assistito ad un quadro di vita quotidiana semplice, ma che nello stesso tempo ha lasciato spazio ad un’emozionante riflessione. “Non so se ho mai visto qualcosa che rappresenti meglio l’amore e allo stesso tempo la forza di volontà”, spiega la giovane. Vanessa ha infatti postato su Instagram un video che ha conquistato migliaia di like, dalla spiaggia di Barletta: un anziano sulla sedia a rotelle che gioca a racchettoni sulla sabbia con un uomo di mezza età, forse un figlio oppure un parente. “Ho pensato che meritasse di essere condiviso col mondo – scrive Vanessa – ma anche da riguardare quando mi verrà in mente di arrendermi, di lamentarmi o di pensare che non è possibile circondarsi di gente positiva per davvero. Questo video ci insegna tante cose: non importa quanti anni hai e quanti limiti la vita ti abbia nel frattempo imposto, puoi sempre trovare il modo di fare ciò che ti piace, ti fa sentire viva o semplicemente ti diverte. Ci insegna l’amore in ogni sua forma. Sono felice di aver visto gratis uno degli spettacoli più belli mai visti prima”, conclude.

IL VIDEO (ad opera di Vanessa Caporale): https://www.instagram.com/reel/CuumBh1OJWb/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==