Il Comune di Barletta non vuole proprio farsi trovare impreparato per il prossimo dicembre, dopo le tante polemiche suscitate dalla scarna organizzazione dello scorso anno. Nelle scorse settimane è pervenuta dall’associazione culturale “GRATIE” una proposta progettuale riguardante la realizzazione di un Villaggio di Babbo Natale da allestire all’interno e all’esterno del Castello (dai Giardini del Castello ai Sotterranei), dal 20 novembre al 15 gennaio prossimi.

L’iniziativa dovrà caratterizzarsi con la realizzazione delle seguenti principali attività offerte dal soggetto che si aggiudicherà l’organizzazione dell’evento: palco eventi (musical avvincenti, attrazioni, acrobati), laboratori (con esperienze di musica, profumi, percorsi che sviluppano la manualità), christmas market (attraverso un suggestivo trasporto di visitatori in un mondo favoloso e fiabesco), area food (con tema natalizio), casa di babbo natale e area giochi, installazioni e opere all’aperto, al fine di offrire al pubblico la possibilità di fruizione gratuita e immediata di scenografie e allestimenti selezionati nel rispetto artistico-culturale, con stretta correlazione al tema del Natale (devozione religiosa, tradizioni del Natale, fiabe, musica, luci, ecc.). L’amministrazione sosterrà l’iniziativa mediante l’uso gratuito degli spazi che saranno occupati dal villaggio e l’esenzione dal pagamento di eventuali diritti d’istruttoria.

La proposta è stata ritenuta interessante dall’Amministrazione che, tuttavia, ha deciso di pubblicare un avviso pubblico per attrarre varie progettualità comparative o migliorative di questa, ribadendo la concessione gratuita degli spazi pubblici occupati e l’esenzione dal pagamento di eventuali diritti di istruttoria. L’avviso pubblico è rivolto a “tutte le associazioni di categoria degli operatori del settore commercio; alle imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o costituenti); enti, associazioni o fondazioni operanti nel settore dell’organizzazione di eventi culturali, artistici e di spettacolo”. Le proposte progettuali saranno raccolte entro il 18 agosto.

Proprio per non dover correre ai ripari all’ultimo minuto, già con delibera del Consiglio comunale del 7 aprile scorso, è stata prevista nel Bilancio comunale una somma di circa 200mila euro per gli “Eventi Natalizi” in tema di “addobbi natalizi, illuminazione pubblica, animazione della strada e manifestazioni collaterali”.

