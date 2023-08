«Ci corre l’obbligo spiegare alcune cose su quanto sta accadendo, il percorso intrapreso da tempo e il nostro modus operandi, anche se chi ci conosce non ha bisogno di spiegazioni e i nostri detrattori non si sforzeranno di capirlo». Lo scrive in una nota Legambiente Barletta, condivisa dal presidente Raffaele Corvasce.

«Ci spendiamo da anni per il verde pubblico, per una sua corretta gestione e un livello adeguato di manutenzione, abbiamo piantato centinaia di alberi e non ci siamo mai risparmiati su questo argomento. Oggi sono in molti a disperarsi per una situazione di allarme che denunciamo da anni, ma combattere nei tempi giusti, fuori dalle telecamere e dai primi piani richiede impegno e poco tornaconto personale…in pochi sono disposti a farlo.

Non vuole essere una critica, ma se i tempi della burocrazia sono lenti, quelli della presa di coscienza della cittadinanza lo sono molto di più. Come sempre accade si arriva alla camera ardente per capire che c’è stato il morto (chiediamo scusa per il paragone).

Siamo stati sommersi di messaggi e telefonate per una situazione che aveva poche speranze, o nulle, di essere modificata ma non siamo stati in “ferie”, come qualcuno ha simpaticamente alluso, e non siamo stati con le mani in mano.

Certe battaglie le abbiamo combattute e superate da un po’ mentre oggi siamo, probabilmente, all’alba di un nuovo percorso qualitativamente di gran lunga migliore, un modo più consono e adeguato di lavorare per una città che merita di più sotto questo profilo, ma non solo questo (non guardate il dito ma alla luna).

Abbiamo lavorato e continuiamo a farlo per cambiare le cose e lo facciamo criticando, denunciando, ma allo stesso tempo proponendo nuovi percorsi e offrendo idee per invertire la rotta; ci spendiamo sempre e solo per la città!

Una frase che ci piace molto è: “non chiedere cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”. Ecco noi lo abbiamo sempre sostenuto, il cambiamento comincia da noi…senza delegare nessuno.

La foto pubblicata (scattata su via Vitrani qualche anno fa) mostra lo scempio che negli anni ci ha consegnato il risultato di oggi, alberi ridotti a veri e propri candelabri vegetali; abbiamo inoltre postato un video di qualche tempo fa che mostra di cosa sono fatti i nostri alberi all’interno. In questi momenti sarebbero servite le “sommosse popolari” e non quando il danno è irreversibile!».