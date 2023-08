A chiudere questa 15.ma edizione del Festival “MusicArte” , organizzato dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci, in collaborazione con il MIC e la Regione Puglia, ciclo di eventi musicali e multidisciplinari che hanno valorizzato i talenti artistici del territorio, con repertori tradizionali e nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento di tutta la Periferia , nello splendido scenario del Giardino del Laboratorio Urbano GOS, per una estate ricca di emozioni e partecipazione social, sarà, venerdì 25 agosto, con porta alle ore 19,30 e inizio alle ore 20,00, Annamaria Carrieri & la Jazzed – Up! Uneven Eighth, spettacolare Ensemble formato da Serena Tafone, Giovanni Visentino, Giorgia Tarantino, coristi, Antonio Fallacara, tromba, Antonio Depalo,trombone, Gabriele Mastropasqua ,sax, Paolo Luiso, pianoforte, Dario Biagio Bellino, basso e Vincenzo Depalma alla batteria con un concerto spettacolo dal titolo “Love is a losing game”.

“Love is a losing game” è un omaggio a una voce unica e inimitabile della musica contemporanea che ha avuto un’influenza impareggiabile sullo stile canoro di tante star della musica attuale. La voce in questione, che ci ha conquistati tutti con la sua intensità, seppure ci sia stata rubata troppo presto, è quella di Amy Winehouse, “la Diva maledetta”, indimenticabile artista che con la sua voce promanava al contempo energia e malinconia, mescolando vibrazioni jazz, soul e rhythm and blues.

A trasportarci nella immensa vocalità della grande artista Amy Winehouse, attraverso i brani più belli della sua carriera, sarà la passionale e suadente voce di Annamaria Carrieri che con il suo delicato gusto musicale e la sua eccellente destrezza e versatilità vocale ci proporrà una nostalgica antologia musicale che ripercorrerà tutte le tappe della breve vita di Amy riflessa nei suoi brani più profondi ed emozionanti.

Annamaria Carrieri, cantante soul – jazz e vocal coach è un’artista eclettica che dopo aver studiato con Luciana Negroponte, ha conseguito la laurea triennale presso il Conservatorio di Bari in Canto Jazz con Gianna Montecalvo e il master in Vocologia Artistica del dott. Franco Fussi. Contemporaneamente si distingue per le sue eccellenti doti di docente

Oltre alla sua carriera da solista con il duo musicale “Sol Duo” insieme al suo collega Daniele Lamarca, è corista dei Jubilee Gospel Singers, coro gospel del maestro Mario Petrosillo e del coro jazz ” Duni jazz Choir”, del maestro Mario Rosini, che lo scorso novembre ha debuttato con il loro primo album “Wavin’ time”.

Attualmente ha terminato tutti gli esami del biennio in Canto Jazz presso il Conservatorio Duni di Matera con il maestro Mario Rosini.

Tanti i brani che saranno proposti durante l’ultima serata dello spettacolare Festival “MusicArte” nella spettacolare cornice del Giardino del Laboratorio Urbano Gos di Barletta

che durante tutto il periodo estivo ha reso viva la “Periferia” della città di Barletta .

Giardino del Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Porta ore 19,30 e inizio alle ore 20,00 .

Biglietto Posto Unico € 10,00 – Ridotto€ 5,00

I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita tutti i giorni (dal lunedì al sabato ) dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 presso il Laboratorio Urbano Gos, viale Marconi, 49 – Barletta

I biglietti sono acquistabili su vivaticket :

https://www.vivaticket.com/it/ticket/love-is-a-losing-game/211869

Info e prenotazioni al 380 3454431