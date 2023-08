Una condizione di lavoro definita inqualificabile qualche giorno fa dal Dott. Dino Delvecchio Presidente dell’Ordine dei Medici della BAT tornato sulla vicenda della postazione del 118 di Barletta. Attualmente la sede dell’emergenza urgenza nella città barlettana è in Piazza Umberto I al terzo piano con notevoli problemi sia nelle tempistiche di intervento e sia per le condizioni igienico sanitarie dei locali adibiti per soccorritori, infermieri e medici.

Una vicenda che sembra per, dopo l’appello dell’Ordine dei Medici, aver trovato una risoluzione con un incontro tra il Sindaco di Barletta e la Direttrice Generale dell’ASL BT Tiziana Dimatteo: la nuova sede del 118 in città sarà all’interno dell’ex istituto scolastico Principe di Napoli. L’incontro tra le parti per chiudere definitivamente un accordo sull’iter già avviato alcuni mesi fa ma mai concluso. Ci sarà una concessione d’uso, spiegano da Palazzo di Città, che consentirà di utilizzare parte degli spazi dell’ex istituto scolastico per accogliere il 118. Ora servirà però un cambio di destinazione d’uso da parte dell’ente comunale mentre la ASL avvierà i lavori di adeguamento necessari per accogliere dignitosamente il servizio di emergenza urgenza.

Soddisfazione da ambo le parti per l’accordo definito anche se ora parte una sorta di count down affinchè la sistemazione degli spazi non porti via tanto tempo. E’ bene ricordare che il servizio di emergenza urgenza fu trasferito nel novembre 2020 dall’Ospedale “Dimiccoli” all’ex ospedale di Piazza Umberto I a causa dei lavori al Pronto Soccorso e con l’idea di una collocazione comunque temporanea. Da allora sono praticamente già trascorsi tre anni.