I risultati agonistici ma anche e soprattutto i prossimi impegni organizzativi a livello mondiale. La Fitsport Italia continua a riscuotere consensi, e la spedizione italiana ai mondiali di Taekwondo Itf di Astana, tenutisi nella capitale del Kazakistan dal 19 al 27 Agosto, è stata la conferma dell’ottimo lavoro fatto finora.

Il team Italia composto in gran parte da atleti pugliesi, ha ben figurato al cospetto di nazionali dai grandi numeri, vedi Russia, Grecia, Bulgaria, Corea del Nord. Per Ferdinando Pistillo, Leonilde Rubino, Antonio Guglielmi, Ruggiero Dagnello, Afrim Qokaj, i campionati di Astana sono stati un altro importante momento di crescita, confronto ed esperienza, in vista di altri importanti traguardi internazionali. Da segnalare l’argento ottenuto nelle forme da Afrim Qokaj.

“Sono molto soddisfatto per la prestazione dei ragazzi e di come siano pronti a fare tesoro di questa esperienza, unica e di valore assoluto”, ha detto il coach della nazionale italiana, il barlettano Giuseppe Lanotte.

Astana sarà ricordata anche per aver regalato alla Federazione italiana un altro grande successo, ovvero il pass per organizzare i mondiali del 2025 a Jesolo. Durante il congresso mondiale, infatti, al cospetto di rappresentanti di 147 nazioni, il responsabile marketing e comunicazione della Fitsport Italia, Vincenzo Ormas, ha presentato il progetto definitivo con il set up dell’evento. La verifica del lavoro di preparazione che si sta conducendo, ha permesso di ricevere il nulla osta definitivo per assegnare all’Italia l’evento più importante del Taekwondo Itf a livello internazionale.

La soddisfazione nelle parole del presidente della Fitsport Italia, Ruggiero Lanotte: “Il lavoro di squadra, la serietà e l’impegno che da anni mettiamo in ogni nostro evento, ci ha permesso di raggiungere un altro risultato dal valore assoluto, pur consapevoli del lavoro che ci aspetta, non posso che essere felice”.