«Le Segreterie cittadine ed i Capigruppo di Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Lista Mino Cannito Sindaco, – questo il comunicato diffuso dalle segreterie cittadine di una parte della maggioranza che sostiene il Sindaco in Consiglio comunale, firmata dai segretari cittadini Giovanni Ceto, Ruggiero Antonio Dibari, Leonardo Rana, e i presidenti dei Gruppi consiliari, Antonio Comitangelo, Rocco Dileo, Ruggiero Grimaldi, Gianluca Gorgoglione – alla luce dell’ultimo Consiglio comunale, stigmatizzano l’abbandono dell’aula, senza alcun confronto e preavviso, da parte di alcuni Consiglieri comunali di maggioranza. Questa scelta, di cui non si conoscono le motivazioni, non ha consentito al Comune di Barletta di onorare i pagamenti in favore di cittadini della nostra città, che purtroppo attendevano da anni. Oltre allo scarso rispetto per i diritti dei barlettani, ciò che politicamente riteniamo grave e destabilizzante per il prosieguo dell’Amministrazione è stata la prepotenza politica appalesatasi con l’abbandono dell’aula senza alcuna comunicazione e senza intavolare un confronto tra i partiti di maggioranza. Riteniamo, dunque, che sia arrivato il momento in cui il Sindaco debba aprire una seria ed opportuna riflessione su quanto accaduto, che nulla ha a che fare con la dialettica politica che, seppur aspra, può rappresentare alla luce del sole le posizioni politiche e amministrative delle forze politiche che i cittadini hanno il diritto di conoscere. Abbandonare l’aula di un Consiglio comunale, senza dare spiegazioni, rappresenta, invece, un mal celato tentativo di mascherare l’incapacità di affermare le proprie ragioni, sfociato in un atto di arroganza e violenza politica.

I nostri Consiglieri comunali e i nostri rappresenti nella Giunta comunale, al contrario, non si sono mai sottratti al confronto, all’ascolto delle ragioni di tutti ed alla sintesi della condivisione, al contrario di alcuni che vorrebbero gestire in modo patronale le poltrone che occupano, ostentando, senza pudore alcuno, un potere di bassa fucina.

Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Lista Mino Cannito Sindaco, invece, sono sempre al fianco del Sindaco, con il quale quotidianamente condividono il lavoro amministrativo, le difficoltà di tutelare sempre gli interessi dei barlettani e la necessità di costruire percorsi amministrativi, anche confrontandosi in modo serrato, ma sempre tenendo a mente il bene della comunità barlettana.

Questa è la nostra posizione, è doveroso farla conoscere ai barlettani, consentendo al Sindaco Cannito di valutare se e come portare avanti il programma amministrativo che gli elettori di Barletta hanno votato».