Tre agenti di Polizia Locale aggrediti in pieno centro a Barletta, a poca distanza dalle celebrazioni della Disfida. E’ accaduto domenica pomeriggio quando il personale barlettano, in servizio in Corso Cavour, ha notato un’auto che procedeva in modo sospetto. Un agente ha fermato il mezzo con a bordo un uomo poco più che 30enne, dopo una manovra pericolosa alla presenza di tanti cittadini. Quest’ultimo, parso immediatamente in stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato il controllo e avrebbe insultato l’agente. Poi si è allontanato per entrare in un bar. Una volta uscito è tornato alla macchina dove c’era il vigile ad attenderlo per l’identificazione. A quel punto il 30enne lo ha aggredito sferrando almeno due pugni, al volto e all’addome. L’agente, accasciato a terra, ha chiamato i colleghi i quali hanno raggiunto l’aggressore in piazza 13 Febbraio. Anche qui sono proseguiti gli insulti e le aggressioni. Nel tentativo di fermare l’uomo altri due agenti sono rimasti feriti. Alla fine la Polizia Locale è riuscita ad ammanettarlo e portarlo al Comando, dove il 30enne è stato identificato. Si tratta di un pregiudicato barlettano a cui era stata revocata la patente in precedenza. Avrebbe rifiutato di sottoporsi a test alcolemico e antidroga. Pertanto è stato portato in carcere, una volta informato il pm di turno della Procura di Trani. Dovrà rispondere di oltraggio, minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblici ufficiali. Quanto ai tre agenti feriti, il primo colpito al volto e all’addome è stato portato all’ospedale “Dimiccoli” in ambulanza, gli altri due sono stati accompagnati al pronto soccorso una volta concluso l’arresto dell’aggressore. L’intervento della Polizia Locale ha evitato che l’uomo, alla guida in condizioni psicofisiche alterate, potesse mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini in quel momento in strada e nelle piazze del centro per le celebrazioni della Disfida.