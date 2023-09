“Dopo tanto parole sprecate e troppi impegni presi, ecco il progetto dell’amministrazione! È passato un mese circa – questa la nota diffusa a firma dei consiglieri comunali del gruppo di Coalizione Civica Doronzo e Diviccaro – dall’abbattimento degli alberi in Via Vitrani e della contestuale promessa di ripiantumazione fatta dal Sindaco in persona: questo è il pessimo risultato raggiunto, cemento su cemento. A nulla è valso l’intervento dell’agronoma comunale, la quale con fierezza assicurava che il comune di lì a poco avrebbe intrapreso un serio percorso per la riqualificazione del verde urbano e che presto senza ombra di dubbio Via Vitrani sarebbe tornata come prima, anzi meglio!

A giudicare da questa “aiuola di cemento” ci sembra chiaro che la volontà di questa maggioranza non è affatto ripopolare con del verde gli spazi della nostra città, bensì colmarli con del cemento e chiudere tutto in bellezza come se nulla mai fosse accaduto. Ci saremmo aspettati forti tronchi, verdi chiome e alberi rigogliosi in sostituzione di quei sessantennali olmi brutalmente abbattuti un mese fa -con la scusa che fossero malati- e invece questa amministrazione cementificatrice non si smentisce mai. Dunque, ecco a noi questa bella spianata di cemento ondulata, degna delle migliori opere d’arte contemporanea mai realizzate dall’amministrazione Cannito.

Siamo stanchi delle bugie di questa maggioranza, poiché non ha la competenza per gestire il bene pubblico, che giorno dopo giorno si sta deteriorando, ma soprattutto non ha a cuore il bene di questa città -che mentre a gran voce chiede più verde, in cambio ottiene sempre e solo cemento. Il resto sono solo inutili propagande social che ormai non ingannano più nessuno, poiché la verità è come la natura: riesce a spaccare il cemento per venire alla luce, prima o poi!”