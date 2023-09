“È inaccettabile che a pochi giorni dalla fine del mese di settembre non si conosca ancora la data di inizio del servizio di refezione scolastica. Bisogna fornire immediatamente risposte alle famiglie”. Così il gruppo consiliare del Partito Democratico.

“Lo scorso 13 settembre – spiegano i consiglieri dem – l’amministrazione comunale comunicava le indicazioni di accesso ad un servizio fondamentale per chi, avendo impegni lavorativi, ha scelto per i propri figli di usufruire del tempo pieno a scuola. Ogni anno – aggiungono i consiglieri – il servizio viene attivato la prima settimana di ottobre, ma ad oggi non ci sono conferme in tal senso”.

“Chiediamo all’amministrazione comunale, concentrata solo sulle beghe politiche interne, di fare chiarezza su quanto sta avvenendo. Bisogna – concludono i dem – rispettare le esigenze dei genitori che hanno urgente bisogno di conoscere orari e programmi delle scuole per poter organizzare senza affanni ed incertezze la propria vita famigliare e lavorativa. Si dia la possibilità a centinaia di famiglie di vivere serenamente l’anno scolastico appena iniziato”.