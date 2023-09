«TETA è l’acronimo di terra di talenti, in quanto la finalità del festival è di dare spazio ai giovani talenti della musica e non soltanto», così Antonio Loconte, presidente dell’Asso Promo DJ di Barletta ha introdotto la conferenza stampa, questa mattina presso il dehors di un locale del centro storico, di presentazione dell’evento che porterà alla “rinascita” della movida, attraverso il sano divertimento e la musica, nel centro storico di Barletta: «Si riparte dalla Cattedrale, e non è un caso la scelta della location dove qualche anno fa qui si sono consumati momenti terribili (ndr, fatti di cronaca nera che riguardarono la morte violenta del giovane Claudio Lasala) per la nostra città e volevamo ripartire dando un segnale e mettendo al centro il tema della sicurezza stradale e della legalità».Infatti, sarà una due giorni all’insegna anche dell’educazione civica e stradale, grazie alla presenza di Giuseppe Di Bari per l’associazione “Il senso unico della vita per Iacopo e Marco” in memoria di suo figlio che ha perso sette anni fa.

Le iniziative saranno principalmente di carattere musicale, con l’esibizione di tutti i DJ e delle live band, coordinate dal professore del liceo Classico-musicale “Casardi” Marco Valerio. Quindi giovani talenti che avranno la possibilità di esprimersi sul palco. Il sindaco Mino Cannito ha sottolineato l’impegno di questa Amministrazione per migliorare l’immagine della nostra città e del suo centro storico. Questo evento è rivolto soprattutto ai più giovani che potranno godere della due giorni di musica all’insegna dei talenti del territorio: l’evento avrà luogo sabato 23 settembre dalle 17 all’una e domenica 24 settembre dalle ore 17 a mezzanotte nel retro della Cattedrale di Barletta. «È un’Amministrazione comunale che si sta muovendo e si sta prendendo delle responsabilità – ha proseguito Cannito – e credo che stiamo sulla strada giusta. Il centro storico bisogna rivitalizzarlo con intelligenza e non facendo folklore di tipo trash. L’evento che si sta realizzando in questi giorni è bellissimo e coinvolgerà molti giovani e band musicali della nostra città con l’opportunità di esprimere il loro valore artistico, ed è questo il motivo per cui noi abbiamo voluto questo evento, soprattutto la componente giovane dell’Amministrazione comunale».

L’iniziativa è sostenuta dall’A.P.E. di Barletta (Associazione Pubblici Esercizi) che riunisce i principali locali pubblici del centro cittadino, per cui è intervenuto il suo presidente Emanuele Caputo: «È un’iniziativa nuova che cerca di valorizzare ulteriormente il territorio; i locali proporranno un menù che andrà a rivalutare i prodotti del territorio e quindi ad hoc per l’evento. La volontà di tutti i locali è di cercare di far rivivere il centro storico un’ulteriore giornata di sano divertimento, rivalutando il territorio in tutte le sue sfaccettature dal lato culturale, enogastronomico e artistico».

Sono intervenuti anche l’assessore alle Politiche Giovanili, Davide Campese e il vice Sindaco con delega alle Attività Produttive, Giuseppe Dileo.