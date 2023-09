Prosegue l’ intensa avventura musicale, dell’Associazione Cultura e Musica – G. Curci, che propone il suo Autunno Musicale, giunto alla 39.ma Edizione, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un Autunno che presenterà giovani talenti ed artisti già affermati in una alternanza fra generi e formazioni diverse che creeranno un percorso musicale di altissimo livello e di grande interesse, sia per i cultori della buona musica che per coloro che vogliono ascoltare proposte diverse.

Si comincia domenica 8 ottobre, con un affascinante omaggio alla Musica di Brahms con le sue allegre Serenate appartenenti alla “Musica di intrattenimento” con brani con un carattere luminoso e spensierato strettamente legati al divertimento. Interprete della serata, diretta per l’occasione dallo spagnolo Pascual Cabanes, sarà l’Orchestra da Camera di Matera e della Basilicata formazione duttile e flessibile nell’organico e nel repertorio, composta da musicisti giovani insieme ad affermati solisti e professionisti in carriera.

Quella di domenica 15 ottobre sarà un domenica da trascorrere tra fantasie e danze,

con il FantasTrio, Giuseppe Nese, flauto, Antonio Tinelli, clarinetto, Gabriella Orlando, pianoforte, con scritture originali e trascrizioni, momenti in duo e in trio, con una formazione protagonista che non manca certo di varietà ed estro, oltre che di un talento riconosciuto a livello internazionale che saprà affascinare e coinvolgere il pubblico.

Un concerto da non perdere per gli appassionati del Jazz e del Pop Song, dal Sudamerica alla Musica Mediterranea quello del 22 ottobre con il Latin Jazz Duo,con la stupenda voce di Simona Capozucco e l’eclettica chitarra di Maurizio Di Fulvio, durante il quale sarà possibile godere di esecuzioni di brani di rara bellezza, dal vecchio al nuovo mondo sulle musiche più belle del ‘900 , fino a toccare il romanticismo di Di Capua senza tuttavia dimenticare la bellezza delle partiture di Jobim.

Decisamente più classico il concerto di domenica 29 ottobre, con il Duo Antero Arena, violino e Maria Assunta Munafò , pianoforte. Un concerto in equilibrio tra virtuosismo, melodia e tecnica con protagonista il violino per un viaggio sonoro nelle musiche europee di varia estrazione a cavallo tra due secoli. Da Schubert allo spagnolo De Falla fino alle Melodie del russo Prokofieff . Un appassionante programma, dove il violino sarà il protagonista assoluto.

Domenica 5 novembre spazio alla Fantasia con la splendida voce del soprano coreano Sang Eun Kim e il pianista Luigi Giachino, grande esperto di musica da film, in un repertorio dedicato alle celebri colonne sonore dei capolavori di Walt Disney. Il repertorio proposto abbraccia mezzo secolo di produzione disneyana ed è un omaggio al suo inconfondibile stile. Nei brani eseguiti le atmosfere di poesia e sogno si combinano a momenti più gioiosi e scanzonati, esaltando l’estro, la versatilità e la bravura degli artisti.

Pronti a partire per un interessante Viaggio…..da Rossini a Piazzolla , domenica 12 novembre,con il Duo Scaramouche, Raffaele Bertolini, clarinetto ,Antonella De Vinco, pianoforte, che si muove agevolmente fra generi diversi, attraverso l’esecuzione dei brani più iconici del repertorio per clarinetto e pianoforte, partendo dalla classica con le intriganti Variazioni di Rossini, al Blues di un Americano a Parigi di George Gershwin, alle cadenze jazzistiche da ragtime di Benny Goodmann, per poi toccare l’impareggiabile Morricone, per poi calarsi in un repertorio un po’ kletzmer di sapore ebraico, con Kovacs , fino a chiudere alla grande con Piazzolla .

Domenica 19 novembre ci aspetta un affascinante omaggio al tango con Piazzolla Mon Amour… uno spettacolo-concerto interamente dedicato al compositore argentino Astor Piazzolla, padre del “Nuevo Tango” e figura di rilievo nel mondo musicale del 900 con il Duo Domenico Masiello, violino, e Michele Fazio, pianoforte, che accompagnerà il pubblico in un meraviglioso viaggio fatto di emozioni nostalgiche e sensuali, con musiche che ripercorreranno non solo la vita del maestro argentino, ma anche di quell’epoca storica caratterizzata da tanti cambiamenti nella musica così come nella società.

A chiudere questa 39.ma Edizione dell’Autunno Musicale” saranno le Divagazioni

del Trio Felix Marilena Gaudio, voce, Giacomo Piepoli, clarinetto e Flavio Peconio , pianoforte con un programma che attraverserà i vari continenti passando dalle bucoliche atmosfere della Germania, al jazz cameristico dell’ America, per poi esplorare il melodismo italiano dell’opera e della canzone Napoletana, senza però trascurare le contaminazioni melodiche dell’America Latina.

