Si terrà presso il Cagi, domani 28 settembre con inizio alle ore 17,00, un laboratorio di orientamento al lavoro per minori e famiglie del centro stesso. L’incontro rientra tra gli orientation labs del progetto JOB ORIENTA che il Comune di Barletta, come capofila, sta realizzando grazie all’Avviso pubblico regionale “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione ed il lavoro”. Con questo laboratorio sarà data l’opportunità ai ragazzi frequentanti il Cagi di conoscere le opportunità formative esistenti nell’attuale mercato del lavoro, di conoscere l’importante ruolo dei propri interessi, inclinazioni, capacità e talenti (specie quelli inespressi) per compiere scelte e decisioni mature e consapevoli. Sarà anche occasione, per i genitori, di comprendere l’importante ruolo che svolgono nel favorire processi decisionali più maturi, consapevoli e , la maggior parte delle volte, anche più efficaci e soddisfacenti.

All’evento parteciperà l’assessore al Welfare Rosaria Mirabello.

Per informazioni 0883894774

[email protected]