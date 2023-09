Sgomberata questa mattina, in seguito ad una procedura avviata lo scorso lunedì, un’area abusivamente occupata all’ingresso del Lungomare Pietro Mennea a Barletta.

Quest’oggi il primo cittadino Cosimo Cannito, insieme alla Polizia Locale e agli addetti di Bar.S.A. SPA, si è recato sul posto, un immobile non di proprietà comunale, per poter comunicare rispettosamente con l’uomo, di origini egiziane, e dirgli di dover lasciare la struttura.

“Abbiamo sgomberato, in maniera pacifica, questo immobile, non di proprietà comunale, dall’occupazione abusiva di un cittadino egiziano. Appresa la notizia mi sono recato sul posto con gli agenti di Polizia Locale. L’area esterna è stata ripulita e messa in sicurezza dagli operatori Bar.S.A. Quello in questione non è certamente l’unico caso che si registra in Italia e nella nostra città ma le regole sono regole e vanno rispettate”: questa la nota ufficiale del Sindaco, resa pubblica sulla sua Pagina Facebook.

Attualmente l’uomo, che non capisce la lingua italiana, è andato via, invitato a raggiungere la Caritas o altre organizzazioni di supporto che potessero aiutarlo, ma non si conosce la sua momentanea situazione.

Sul posto è rimasta una sua valigia insieme ad altri effetti personali, dato che lascia pensare che potrebbe tornare per recuperarli. Si attendono ulteriori accertamenti.

QUI IL LINK DEL VIDEO: https://fb.watch/njNPpU1TA2/.

A cura di Carol Serafino