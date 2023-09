“Il 29 settembre dalle ore 18 presso i Giardini Baden-Powell si svolgerà la seconda edizione del “Poetry Slam Barletta”, un’iniziativa nata e fondata lo scorso anno su base volontaria da Marco Cassatella e Pasquale Dargenio, ai quali si sono poi aggiunti altri tre ragazzi (Leonardo Diella, Mattia Barile e Lorenzo Carone) che condividono ora la medesima idea e visione di arte.

Anche delle associazioni credono ora -con noi- in questo sogno e a tal proposito ci preme ringraziare l’associazione Legambiente Barletta per l’aiuto organizzativo dell’evento, il circolo ARCI “Carlo Cafiero”, l’associazione “Crocevia dei mondi”, i ragazzi e le ragazze del gruppo musicale Jam28 e il Teatro delle Lanterne per aver creduto nel nostro progetto e per sostenerci nella gestione pratica della serata, fornendoci materiali indispensabili per le esibizioni artistiche.

Abbiamo deciso di mettere su una serata di questo genere perché notiamo e soffriamo la mancanza di spazi e aree per noi giovani in questa città. Esiste -ahinoi- un vuoto culturale che va necessariamente colmato e per farlo abbiamo bisogno di quanta più arte possibile: da questo l’idea di un evento a cadenza annuale, se non più seriale. L’evento è ispirato al movimento social-letterario della Slam Poetry, nato nel 1986 da un muratore di Chicago chiamato Marc Smith. Noi non siamo un’associazione, ma solo un collettivo di ragazzi che ha deciso di dedicare e investire i loro sforzi insieme in questo progetto nelle ultime due estati.

Il nostro sogno, da semplici ragazzi senza nessuna aspettativa, è ridare il giusto valore agli spazi verdi urbani e alle periferie, le quali spesso e volentieri vengono dimenticate dalle amministrazioni e da gran parte della cittadinanza. Vogliamo dimostrare che in ogni luogo si può creare qualcosa di bello, basta semplicemente volerlo!

La serata consterà di più momenti: esposizioni artistiche (dipinti, fotografie, tavole da disegno ecc), esposizioni poetiche (con una serie di artisti che leggeranno i propri testi o poesie, i quali verranno valutati da una giuria scelta casualmente tra il pubblico) e infine live musicali ad opera di giovani musicisti della nostra città”.