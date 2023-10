Motore, Ciak, Azione: La Foresta del Sud – Dove il cinema si ricongiunge alla natura.

Il Festival del Sud lotta contro il cambiamento climatico

Il South Italy International Film Festival è lieto di annunciare l’inaugurazione della South Italy International Film Forest sulla piattaforma Treedom , un evento che segna un’importante connessione tra il mondo del cinema e la natura. Questo progetto innovativo non solo celebra il talento cinematografico, ma contribuisce anche a creare un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità locali. L’iniziativa ha ottenuto il libero patrocinio e il sostegno gratuito di Rete Weec, Associazione Artinte di Barletta .

Treedom , il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto, ha rappresentato il fulcro di questa iniziativa. Sin dalla sua fondazione a Firenze nel 2010, Treedom ha piantato oltre 3.000.000 di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Questi alberi, piantati da contadini locali, non solo contribuiscono a migliorare l’ambiente, ma creano anche sviluppo economico, offrono lavoro alle comunità locali, garantiscono sicurezza alimentare per le famiglie e aiutano a compensare le emissioni di CO2, svolgendo così un ruolo fondamentale nella protezione ambientale.

Nella South Italy International Film Forest, nata a Barletta, in Puglia sono stati piantati cinque alberi, ciascuno rappresentante una diversa parte del mondo.

Il regista barlettano Giuseppe Arcieri , fondatore e direttore artistico del Festival, insieme a Michele Piazzolla , co-organizzatore e project manager, sono entusiasti di questa iniziativa.

Arcieri ha dichiarato: “È una grande emozione per noi presentare questo progetto durante la terza edizione del South Italy International Film Festival.

Tra le tante sorprese che ci saranno, vogliamo anticipare una serie di eventi indirizzati a sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali, della sostenibilità, della tutela ambientale, attraverso il connubio ambiente/cinema.

Il legame tra il cinema e l’ambiente è al centro della South Italy International Film Forest .

Questa foresta virtuale, creata attraverso le generose donazioni dei partecipanti, rappresenta una testimonianza tangibile del potere della collaborazione globale. Non è solo una celebrazione del talento cinematografico, ma anche un impegno concreto per creare un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Attraverso il Festival del cortometraggio e la piantagione di alberi su Treedom , chiunque può dare un contributo diretto alla protezione del nostro ambiente. Ogni albero piantato rappresenta un passo avanti nella lotta contro il cambiamento climatico, contribuendo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo.

In questo spirito di collaborazione e impegno, il South Italy International Film Festival vi invita a partecipare attivamente a questa meravigliosa iniziativa. Insieme, possiamo fare la differenza e creare un futuro più verde per tutti.

Per contribuire alla crescita della Foresta del Sud , vi invitiamo a donare attraverso il link gofundme: https://gofund.me/f07a8d6e

Per ulteriori informazioni, contattare: [[email protected]].