Per cause ancora in corso di accertamento, una donna alla guida di una Fiat Stilo in transito sulla SS93, direzione Barletta, avrebbe perso il controllo del mezzo terminando la sua corsa nelle campagne adiacenti.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la donna dal veicolo ribaltato e consegnarla alle cure del personale del 118 che ha provveduto al trasferimento in ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale di Barletta in ausilio ai Vigili del Fuoco e per operare i primi rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.