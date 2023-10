“Cannito è ormai prigioniero dei ricatti della sua maggioranza, spaccata e incapace di interessarsi ai problemi della città. Prenda atto della situazione e liberi, questa volta davvero, Barletta – così la segreteria e il gruppo consiliare del Partito Democratico –

Quanto sta accadendo – affermano i dem – testimonia l’incapacità del sindaco e del suo centrodestra di governare la città. In campagna elettorale hanno promesso di liberare Barletta, ma l’unica libertà che i cittadini avvertono è quella da un’amministrazione incapace, assente e litigiosa.

Con il suo falso vittimismo (che gli ha permesso di vincere la campagna elettorale cavalcando una presunta persecuzione politica nei suoi confronti) il sindaco – proseguono i democratici – paventa fantomatiche raccolte di firme per mandarlo a casa che vedrebbero coinvolti i consiglieri del Pd ai quali, allo stesso tempo, chiede aiuti e sponde. Tutta questa telenovela è architettata al fine di garantirsi la sua quotidiana, inutile e mediocre presenza a palazzo di città.

In questo quadro così degradante per la nostra città – aggiungono i dem – si inserisce anche una pretestuosa e falsa analisi da parte di alcune testate giornalistiche. In particolare, ci ha stupito l’intervento del giornalista Daloiso dalle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, incapace, volutamente, di vedere una città allo sbando ed invece più impegnato a raccontare, con molta fantasia e personalismo, presunti accordi politici trasversali. Un modo di informare distorto che ormai accompagna da anni determinata informazione e che ci stupisce perché, inseguendo le chiacchiere da bar, cerca di insinuare nei cittadini una realtà diversa da quella che esiste: quella di un’amministrazione in crisi sin dal giorno del suo insediamento. Basti ricordare, a tal proposito, le dimissioni immediate e mai giustificate dell’assessore Gianfrancesco, quelle dell’assessore Riefolo, quelle dell’assessore Piccolo ed un rimpasto arrivato dopo appena sei mesi di governo cittadino.

Quel che chiediamo a Cannito e ai suoi è molto semplice. Se siete capaci governate la città, altrimenti liberatela dallo stato di coma irreversibile a cui l’avete portata. Uno stato – concludono i dem – fatto di degrado, abusivismo, sporcizia, insicurezza e di nessun provvedimento che permetta a Barletta di vantarsi di avere un’amministrazione di centrodestra capace e competente”.