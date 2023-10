Il miglior Barletta della stagione vince e convince, riscattando nel modo migliore il ko di Matino contro il Nardò. 3-0 il finale al “Puttilli” per i biancorossi, che superano con merito il Bitonto grazie alle reti di Schelotto, Marconato e Caputo. Il Barletta sale a quota 7 punti in classifica, restando imbattuto tra le mura amiche.

Barletta 1922(4-3-3): Sapri; Rizzo, De Marino, Silvestri, Sepe; Cafagna(87’Bramati), Marconato, Padovano(80’Venanzio); Schelotto(75’Caputo), Russo(59’Ngom), Marilungo(80’Marsili). A disposizione: Provitolo, Milella, Bramati, Lacassia, Lippo. All.Ginestra

Bitonto (3-5-2): Tarolli; Fioretti, Gianfreda(75’Figliolia), Lobjanidze; Grumo(69’Mazzarano), Acampora, Clemente(63’Palazzo), Navas(36’Gomes), Colaci; Tedesco, De Michele(63’Ungredda). A disposizione: Bellavista, Mariano, Stasi, Tangorre. All. Loseto

Arbitro: Verrocchi di Sulmona(Lombardi di Chieti-Siracusano di Venosa). Recupero: 3′,

Reti: 62’rig.Schelotto, 82’Marconato, 83’Caputo

Note-Angoli 9-0. Ammoniti: Schelotto, Gianfreda, Venanzio, Colaci

Primo Tempo

2’Barletta subito vicino al gol. Marilungo manovra dalla sinistra, palla che arriva a Schelotto che fa la sponda per Russo. Conclusione di poco fuori.

6’Palla persa dal Bitonto, conclude Padovano che chiama Tarolli a rifugiarsi in corner.

10’Altra chance per il Barletta. Marilungo serve Padovano che calcia da buona posizione, palla alta.

16’Ancora i biancorossi. Scambio tra Sepe, Padovano e Russo, con quest’ultimo che ritrova il centrale, tiro che viene respinto da Tarolli.

18’Ci prova Tedesco per il Bitonto, blocca Sapri.

24’Destro insidioso di Acampora, Sapri si rifugia in corner dopo un intervento non perfetto.

28’Russo si gira in area e calcia, tentativo fuori.

45+2’Marconato rientra e va alla conclusione, tiro deviato.

45+3’Fine primo tempo.

Secondo Tempo

46’Iniziativa di Schelotto che mette in mezzo un buon pallone dalla destra, Tarolli respinge.

51’Cross di Marconato, colpo di testa di Marilungo. Blocca Tarolli.

53’Contropiede Barletta, Russo si accentra e calcia, tentativo fuori.

62’Rigore per il Barletta. Intuizione di Cafagna che serve Schelotto, l’italo-argentino viene messo giù in area da Tarolli. Dal dischetto, l’ex Inter non sbaglia e porta in vantaggio i biancorossi!

73’Biancorossi vicini al bis. Corner di Cafagna, zampata di Marilungo ravvicinata ma Tarolli si supera e nega il raddoppio.

74’Colpo di testa di Ngom, palla sul fondo. Ottimo l’ingresso dell’attaccante ex Vis Pesaro.

82’Marconato! Il 2-0 del Barletta sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, che trova probabilmente la deviazione difensiva della barriera del Bitonto.

83’Caputo! Il tris del Barletta! Ngom recupera palla e serve Caputo, che trova un comodo appoggio sottoporta.

90+3’Finisce 3-0. Vittoria convincente del Barletta che supera il Bitonto al “Puttilli”

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Sergio Porcelli