Sensibilizzare i bambini al valore formativo dello sport che, se inserito all’interno di una cultura pedagogico-sportiva, diventa portatore di uno straordinario potenziale educativo. È l’obiettivo della due giorni organizzata a Barletta da Francesco Curci, direttore tecnico dell’A.S.D Pro Kombat, associazione sportiva dilettantistica di arti marziali.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre il PalaDisfida “Mario Borgia” di Barletta ospiterà due grandi giornate all’insegna dello sport dedicate a bambini e atleti delle discipline del Muay Thai e Kickboxing.

Sabato, dalle 15, si terrà l’evento “Gioco Sport”, una serie di attività sportive dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni che si cimenteranno in percorso ad ostacoli, tecniche al sacco e attività ludico motoria al fine di avvicinarli in modo ludico allo sport. Praticare lo sport giocando è un’esperienza motoria-formativa che abbraccia i valori dello sport, come il fair play, l’educazione, il rispetto e la lealtà, ma anche opportunità per sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza dei benefici dell’attività sportiva, contrastando uno stile di vita sedentario e asociale.

“Crediamo che questa giornata formativa e di preparazione allo sport sia una chance per inculcare i valori cardini dello sport a tutti i bambini” spiega il maestro di Muay Thai, Francesco Curci, promotore dell’iniziativa. “Gioco Sport e i suoi giochi ludici sono sviluppati anche per contrastare la pigrizia dello stare a casa e per poter scoprire il piacere dell’attività fisica con gli altri”.

Domenica, dalle 10 alle 18, spazio agli atleti professionisti con il Pro Kombat Fight Show, una gara di Muay Thai e Kickboxing che accoglierà sportivi provenienti da tutta la Puglia. Gli atleti parteciperanno a dei veri match dilettantistici, e per l’occasione sono state allestite un’area ring e due aree tatami, in cui si scontreranno per categoria e fasce d’età, con contatti light e pieni, della durata di due minuti.

Entrambi gli eventi sportivi sono finanziati con il contributo della Regione Puglia e dell’Assessorato allo sport grazie al bando “Eventi sportivi” e patrocinati dal Comune di Barletta.

L’ingresso è gratuito per entrambe le giornate, per bambini, famiglie e curiosi, salvo per gli atleti che dovranno confermare la propria partecipazione gratuita registrandosi sulla piattaforma della Federazione sportiva al seguente link: https://www.federkombat-eventi.it/backend_dt/iscrizioni_gare?IdEvento=2621 oppure prenotarsi chiamando al 3664371317.

Ulteriori informazioni sulle due giornate sportive sono disponibili al seguente link:https://www.youtube.com/watch?v=hKjX4Xx6CMA