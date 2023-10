La provincia BAT propone rilevanti aperture storico- artistico- ambientale tra

imponenti opere di ingegneria, monumenti storici e suggestivi percorsi

naturalistici alla scoperta delle Vie dell’Acqua

Le aperture sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa tenutasi

lunedì 9 ottobre presso la chiesetta di Santa Margherita a Bisceglie

Si è svolta ieri 9 ottobre, la conferenza stampa per il lancio delle Giornate FAI

d’Autunno della Delegazione FAI BAT che prevede l’apertura in luoghi solitamente

inaccessibili o poco noti nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023.

Sono intervenuti: l’Assessore alla Cultura Emilia Tota e l’Assessore allo Sviluppo

Economico e Attività Produttive Onofrio Musco per il Comune di Bisceglie,

l’Assessora alle Politiche di Comunità, al Turismo e alla Cultura Monica Filograno,

per il Comune di Ruvo di Puglia, la Prof.ssa Enza D’aloja, già Delegata FAI BAT, in

rappresentanza dell’Amministrazione di Minervino Murge, il Direttore del Parco

Naturare Regionale del fiume Ofanto Mauro Iacoviello.

La Delegazione ha presentato le aperture declinate soprattutto alla valorizzazione e

tutela del patrimonio naturalistico e ambientale che comunque porta con sé i segni

dell’attività antropica e delle pratiche che hanno disegnato e governato il territorio

FAI – Fondo Ambiente Italiano

Delegazione Andria Barletta Trani

SEDE LEGALE:

Via Fratelli Rosselli, 10 BISCEGLIE Codice Fiscale 90065600729 Capo delegazione Giulia Mastrodonato

tel. 3470956184 [email protected]

Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell’arte, della natura e del paesaggio italiani per secoli. A partire dallo Jazzo del Demonio fino all’imponenti opera di ingegneria

della Diga sul locone, dal corso d’acqua naturale della foce dell’Ofanto ai beni

architettonici custoditi nella chiesetta di santa Margherita. Quest’anno, il fil rouge, è

l’acqua quale risorsa naturale fondamentale per lo sviluppo della società e della

storia della nostra civiltà la cui salvaguardia e il cui utilizzo sostenibile

determineranno il futuro del nostro ecosistema naturale, economico e sociale.

Ineludibile il riferimento al cambiamento climatico che sta compromettendo

pesantemente le risorse naturali a nostra disposizione, il territorio e il paesaggio e per

questo richiede nuove sfide di sostenibilità anche di natura culturale per la

salvaguardia della vita sul pianeta.

Trattandosi di percorsi naturalistici all’interno dei parchi sono stati invitati i

visitatori ad indossare scarpe ed abbigliamento comodo. Nella BAT le aperture

riguarderanno:

• percorso naturalistico nel Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto che

consente l’accesso alla foce del fiume. Punto di incontro dal quale partiranno

le navette:

https://maps.app.goo.gl/L59aRjknvXCmvZSb8

• percorso naturalistico sulla Diga del Locone a Minervino Murge. Punto

di incontro dal quale partiranno le navette:

https://maps.app.goo.gl/tarQnPXaqyMxz8EMA

• percorso naturalistico nel Bosco di Scoparello alla scoperta dello Jazzo del

Demonio e del Ponte dell’Acquedotto a Ruvo di Puglia. Punto di incontro:

https://maps.app.goo.gl/KYpsZ6YfwaqfRJnw6

• Chiesetta Santa Margherita, già bene nel circuito FAI, a Bisceglie.

