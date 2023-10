Un uomo di 32 anni di origini algerine è stato arrestato dagli agenti della Polfer a Barletta con le accuse di minaccia a resistenza pubblica ufficiale. Secondo quanto emerso finora, il 32enne, già destinatario di un provvedimento di espulsione e con precedenti di polizia, avrebbe inveito contro il capotreno che gli ha impedito di salire a bordo di un convoglio perché sprovvisto del biglietto.

L’intervento degli agenti della polizia ferroviaria è stato necessario perché dopo il no del capotreno, l’uomo avrebbe iniziato a urlare, a prendersela con gli arredi della stazione per poi impugnare un coltello e brandirlo in modo minaccioso contro gli agenti che provavano a bloccarlo. L’uomo, che ha precedenti per furto aggravato risalente a due anni fa e che nel marzo scorso è stato arrestato ad Andria perché sorpreso con delle cesoie, è finito in manette.