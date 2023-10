Prosegue, dopo il successo dell’Orchestra da Camera di Matera e della Basilicata che ha fatto registrare il tutto esaurito per l’inaugurazione del 39.mo Autunno Musicale di Cultura e Musica G. Curci – ETS , l’intensa avventura musicale in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un Autunno che ci offrirà un parterre di artisti già affermati in una alternanza fra generi e formazioni diverse che creeranno un percorso musicale di altissimo livello e di grande interesse, sia per i cultori della buona musica che per coloro che vogliono ascoltare proposte diverse.

Domenica 15 ottobre ,appuntamento con il FantasTrio, Giuseppe Nese, flauto, Antonio Tinelli, clarinetto, Gabriella Orlando, pianoforte, con un concerto dal titolo” Danze e Fantasie” .

Così tra fantasie e danze, scritture originali e trascrizioni, momenti in duo e in trio, la formazione protagonista di questo concerto non mancherà certo di varietà ed estro, oltre che di un talento riconosciuto a livello internazionale. Il Fantastrio con un inizio dedicato alla grande Maria Callas, si muoverà senza soluzione di continuità tra il repertorio tardo ottocentesco, mirando all’opera italiana di Donizetti e Verdi, forme di danza di varia estrazione e l’incursione di recenti lavori a opera di clarinettisti di fama, come l’ungherese Béla Kovács e il britannico Arnold Malcom. Dialoghi caleidoscopici quindi tra i due strumenti probabilmente più amati della famiglia dei legni, sostenuti dalle versatilità del pianoforte che non mancherà del suo apporto solistico, pagine dove la danza, il contrasto e la fantasia sono la risultanza di un virtuosismo mai superfluo e sempre raffinato.

Un raffinato Trio di grande prestigio ed esperienza,composto da eccellenti musicisti con una intensa carriera concertistica , anche come solisti in tutt’Italia e all’estero, aperto alle nuove correnti musicali, artisti di fama internazionale, provenienti da diverse esperienze musicali, che hanno sempre evidenziato, durante i suoi innumerevoli recital, una notevole capacità di intesa e comunicativa ed un intrinseco connubio tra una attenta e accurata attenzione alla partitura, abbinata alla spontaneità e alla improvvisazione, con un programma molto particolare che propone un percorso musicale affascinante dedicato alla musica romantica e non solo, in un clima poetico, passionale e raffinato che non disdegna i più arditi virtuosismi mai fini a se stessi.

Giuseppe Nese è uno dei flautisti italiani più interessanti che ha eseguito gran parte del repertorio solistico con orchestra; si è esibito nell’ambito dei Festival Roma Europa, Festival di Saratov (Russia), Festival Internazionale di Musica da Camera di Brasov (Romania),Festival Internazionale di Sitges (Spagna) con l’Orchestra Filarmonica di Barcellona, con I Solisti di Sofia, con “I Solisti Aquilani”.

Antonio Tinelli, clarinettista pluripremiato in concorsi Nazionali ed Internazionali annovera una importante attività artistica svolta in Europa, Estremo Oriente e USA. Da solista ha collaborato con orchestre quali: Kiev RTV Festival Orchestra, Orchestra Filarmonica “George Enescu”, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra Milano Classica, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica Nazionale del Venezuela, Orchestra dell’Opera di Stato di Mersin. Ha inaugurato la 39a Convention internazionale “ClarinetFest®” nel Lied Center for the Performing Arts di Lincoln in Nebraska USA.

Gabriella Orlando, si diploma con il massimo dei voti in pianoforte, composizione, strumentazione, musica corale e direzione di coro sotto la guida di Hector Pell, Sergio Cafaro, Teresa Procaccini, Edgar Alandia e Franco Donatoni, Arturo Sacchetti e Giuseppe Piccillo e si perfeziona presso l’Accademia Chigiana di Siena, l‘Accademia Nazionale “S. Cecilia” di Roma, la Scuola Civica di Milano, e l’Accademia Pescarese. Consegue infine la laurea “cum laude” in Discipline Musicali .È vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali e ha intrapreso da giovanissima una brillante attività di pianista sia in qualità di solista che in formazioni cameristiche tra cui ”I solisti Aquilani” e “I Virtuosi di Praga”.

AUDITORIUM LABORATORIO URBANO GOS –viale Marconi, 49 Barletta

DOMENICA 15 OTTOBRE 2023

Porta ore 18,30 – inizio ore 19,00

Biglietto Posto Unico € 10,00

