“Con la presente desidero informarvi della mia decisione di dichiararmi consigliere comunale indipendente dalla lista civica “Mino Cannito Sindaco“, a partire dalla data odierna.

Questa decisione è il risultato di una lunga riflessione personale – la consigliera di maggioranza Patrizia Mele eletta nella lista “Mino Cannito Sindaco” oggi ne prende le distanze pur continuando nella lealtà verso il Primo cittadino – e di un’attenta analisi delle vicende amministrative. Essa scaturisce dal fatto che, sin dai primi giorni di consiliatura, non mi sono mai sentita parte di un vero gruppo, ma di una somma di individualità che si muovevano ognuna per proprio conto. Ho sempre cercato di lavorare per il bene della nostra comunità, ma ho riscontrato una mancanza di coesione e condivisione all’interno del gruppo, che mi ha portato a sentirmi isolata e ignorata nelle scelte e nei dibattiti di interesse per la città.

Vorrei sottolineare che questa non è una rottura o una sfiducia nei confronti della lista civica che mi ha candidata, né tantomeno nei confronti della maggioranza e del sindaco Cannito, che continuerò a sostenere con fiducia, lealtà e, senz’altro, con maggiore spirito critico. Si tratta piuttosto di una scelta di coerenza con me stessa e con i miei valori, che mi spingono a cercare sempre il dialogo, il confronto, la collaborazione e la condivisione con le forze politiche e sociali che operano per il bene comune.

Continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con impegno e responsabilità, nel rispetto del mandato elettorale ricevuto e nell’interesse della comunità locale. Spero che i colleghi consiglieri della lista “Mino Cannito Sindaco” comprendano e rispettino la mia decisione, auspicando che si continui a mantenere un rapporto istituzionale civile e costruttivo”.