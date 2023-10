“Siamo stati eletti dai cittadini per risolvere i problemi della città e non per distribuire poltrone. Dispiace apprendere la notizia della dichiarazione d’indipendenza della consigliera comunale Patrizia Mele. Dispiace, inoltre, non aver potuto soddisfare la sua “esigenza”.

La consigliera Patrizia Mele in un tavolo da lei richiesto ci comunicava, alla presenza del sindaco Cannito, di voler fare l’assessora. Tutto questo nonostante la consigliera Patrizia Mele, lo scorso anno, fosse stata già investita dell’importante ruolo di presidente della commissione consiliare Ambiente, considerata la vocazione della stessa verso le tematiche ambientali e il rapporto diretto e di fiducia con il sindaco Cannito. Evidentemente non gli bastava.

La scelta, di qualche giorno fa, di non toccare la giunta è finalizzata a dare continuità al lavoro messo in campo sino a oggi dagli assessori, avv. Giuseppe Dileo e avv. Rosaria Mirabello, per portare a migliori termine quanto iniziato dal gruppo consiliare. Alla consigliera Patrizia Mele auguriamo le fortune nella sua nuova casa politica”.