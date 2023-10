“La questione canale H da 20 anni irrisolta verso il lieto fine. Una problematica che ha visto subito impegnata l’Amministrazione Comunale – così il consigliere di maggioranza Flavio Basile – in piena sinergia con la Commissione che mi onoro di rappresentare. Da subito, in Commissione Lavori Pubblici, ci siamo interessati di monitorare lo stato dell’arte di avanzamento delle opere di bonifica e ripristino del canale H. Per intenderci il canale ove confluiscono le acque piovane che vengono sversate in mare. Già nel giugno di quest’anno con una commissione specifica, avevamo richiesto chiarimenti specifici sul crono programma dei lavori ma soprattutto sensibilizzando l’amministrazione e l’impresa esecutrice a rispettare i tempi di consegna degli stessi. Nella stessa circostanza ci siamo prefissati di eseguire un sopralluogo specifico dopo la stagione estiva. Il mio personale auspicio è quello di consegnare alla città, entro la prossima estate, un’opera importante al fine di rendere più pulito il nostro mare, garantendo la salute dei bagnanti e perseguendo la vocazione turistica della nostra Barletta.

L’amministrazione nella persona del sindaco Cannito si è adoperata in tale direzione sposando a pieno il nostro atto di indirizzo politico. Ricordo pure che nel corso di tutti questi lunghi anni, nonostante i reiterati inviti volti alle precedenti amministrazioni proprio dal sottoscritto in qualità di Presidente della medesima commissione negli anni 2013-2018, non era mai stata presa seriamente in considerazione la problematica nonostante i numerosi proclami strumentali emanati da esponenti politici di spicco che sulla questione hanno solo costruito castelli illusori. Adesso contano i fatti e sono più che certo che il 2024 rappresenterà l’anno della svolta di tutta risposta alle false promesse di chi ha governato anzitempo. È questa la strada da perseguire per una Barletta migliore, più vivibile e moderna”.