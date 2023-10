La ” Maratona in Girotondo” continua il suo percorso con la II° Edizione, confidando nella generosità dei barlettani.

Sarà presente nei giorni 27 e 28 Ottobre, dalle

h. 17:00 alle h. 2:00 in occasione della

“NOTTE BIANCA” e “TETA FESTIVAL”,

due giornate all’insegna delle arti, del turismo e della valorizzazione dei più giovani, tra musica, cibo e divertimento, organizzata da

ASSO PROMO DJ, si esibiranno le BAND e i DJ più famosi del territorio.

Nei pressi della Concattedrale di Santa Maria Maggiore, sarà ubicato un gazebo, presenziato dagli stessi organizzatori e da tutti coloro che, vorranno sostenere il “Progetto” raccogliendo soldi da devolvere ai bambini Africani del VILLAGGIO “AINA CHILDREN’S HOME” città di Meru, Kenya, che accoglie bimbi orfani con HIV, fornendo loro cure mediche ed educazione scolastica.

Appuntamento nei pressi della Cattedrale sabato 28 dalle h. 23:30 alle h. 23:45

e domenica 29 dalle ore 21:00 alle ore 21:15.

IBAN : IT53U0760103200000032001000

” Non sei una goccia nell’oceano, sei l’intero oceano in una goccia ”

L’ Associazione ” VIRGILIO ” Arte, Cultura e turismo a completamento dell’Evento,

domenica 29/10 alle h 17.00 il prof. Michelangelo Filannino e la dott.ssa Luisa Filannino, condurranno una visita guidata

nell ‘ipogeo della Concattedrale barlettana, allo scopo di concretizzare ulteriori Fondi, con cui beneficiare i piccoli bisognosi del Kenya.

Tanta musica e sano divertimento per i nostri ragazzi, nel contempo, prosegue il percorso di sensibilizzazione a una guida responsabile con il progetto ” Il Senso Unico della Vita per Iacopo e Marco” promossa dall’ Associazione “Iacopo Di Bari – APS”, con la testimonianza di Giuseppe Di Bari, padre di Iacopo e la straordinaria partecipazione dell’attore Christian Binetti con il monologo ” CUORE DI MAMMA”.

Appuntamento presso la Cattedrale di Barletta, sabato 28 dalle ore 22:30 alle 22:45

e domenica 29 dalle ore 22.00 alle ore 22.15.