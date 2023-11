Ciro Ginestra ha sintetizzato così lo stato d’animo nello spogliatoio del Barletta al termine della partita pareggiata per 1-1 contro la Palmese. Al gol di Schelotto su rigore ha risposto Potenza all’ultima curva. Prestazione e risultato che hanno generato una pioggia di fischi da parte del pubblico del Puttilli. Deluso dal rendimento di una squadra che sin qui ha totalizzato 13 punti sui 27 a disposizione nonostante un calendario che non l’ha ancora messa di fronte a quattro delle prime cinque squadre in classifica.

Sei gol subiti ma solo sette realizzati, di cui tre su calcio di rigore. I numeri dicono che la produzione offensiva del Barletta sin qui è insufficiente. Ginestra però si concentra su un aspetto.

Il bicchiere mezzo vuoto coincide con tre partite di fila senza vittorie, quello mezzo pieno con una serie positiva di cinque sfide consecutive. In attesa del mercato di dicembre, l’allenatore biancorosso evidenzia la compattezza del gruppo ma non nasconde la necessità di ritrovare il successo.

Prossima occasione domenica 5 novembre allo stadio Gianni Di Sanzo di Rotonda, in una partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e sui social. Ginestra volta pagina con un monito per il gruppo.